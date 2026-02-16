https://ria.ru/20260216/rossiyanka-2074670123.html
Семья россиянки, застрявшей в Южной Корее в коме, выплатила долг за лечение
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости.
Семья россиянки Татьяны Коноваловой, застрявшей в Южной Корее в коме после инсульта, выплатила местной больнице полную сумму долга за лечение, который препятствовал возвращению на родину, рассказала РИА Новости дочь женщины Евгения Коновалова.
Ранее она сообщила РИА Новости, что ее мать Татьяна Коновалова, 77-летния пенсионерка из Москвы
, перенесла инсульт в туристической поездке по Южной Корее
, после чего находилась в искусственной коме. Её семья не могла организовать медицинскую эвакуацию в РФ
из-за долга за лечение в местной больнице, который составлял 90 миллионов вон (порядка 62 тысячи долларов). В связи с этим дочь пенсионерки была вынуждена организовать сбор средств.
"Да, весь долг оплачен, это правда", - сообщила собеседница агентства.
Согласно информации, предоставленной Евгенией, последний транш в 33 миллиона вон (около 22,8 тысячи долларов) был сделан 13 февраля, после чего долг удалось полностью погасить.