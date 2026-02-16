Рейтинг@Mail.ru
Рябков рассказал, как российская делегация будет действовать в Женеве - РИА Новости, 16.02.2026
22:53 16.02.2026
Рябков рассказал, как российская делегация будет действовать в Женеве
Рябков рассказал, как российская делегация будет действовать в Женеве
Делегация России на переговорах в Женеве по Украине будет действовать в тех рамках, которые президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали на... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T22:53:00+03:00
2026-02-16T22:53:00+03:00
Рябков рассказал, как российская делегация будет действовать в Женеве

Рябков: в Женеве Россия будет действовать в рамках, согласованных на Аляске

© Фото : МИД РоссииЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : МИД России
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Делегация России на переговорах в Женеве по Украине будет действовать в тех рамках, которые президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали на встрече на Аляске, без этого успеха достичь не получится, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве 17-18 февраля, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
Отель Интерконтиненталь в Женеве, где 17-18 февраля пройдет новый раунд переговоров представителей России, Украины и США - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
МИД Швейцарии рассказал, в каком формате пройдет встреча по Украине
Вчера, 22:33
"Наша делегация отправляется сегодня вечером туда (в Женеву - ред.), имея максимально четкие указания действовать в рамках, согласованных президентами в ходе их встречи в Анкоридже. Без этого успеха не достичь", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, необходимо обеспечить, чтобы "потенциальная договоренность носила устойчивый характер, а это значит, что, среди прочего, она должна охватывать урегулирование вопросов, которые относятся к разряду первоисточников этого конфликта".
"Есть много других аспектов, которые интенсивно обсуждаются и продолжают обсуждаться в последнее время. И мы, не предвосхищая результатов, исходим из того, что будут приложены максимальные усилия именно для выхода на эти рубежи", - добавил замминистра.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Зеленский сделал громкое заявление о переговорах в Женеве
Вчера, 21:44
 
