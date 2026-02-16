Рябков рассказал, как российская делегация будет действовать в Женеве

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Делегация России на переговорах в Женеве по Украине будет действовать в тех рамках, которые президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали на встрече на Аляске, без этого успеха достичь не получится, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Наша делегация отправляется сегодня вечером туда (в Женеву - ред.), имея максимально четкие указания действовать в рамках, согласованных президентами в ходе их встречи в Анкоридже. Без этого успеха не достичь", - сказал Рябков в эфире телеканала " Россия 24 ".

По его словам, необходимо обеспечить, чтобы "потенциальная договоренность носила устойчивый характер, а это значит, что, среди прочего, она должна охватывать урегулирование вопросов, которые относятся к разряду первоисточников этого конфликта".