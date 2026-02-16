https://ria.ru/20260216/rossiya-2074817826.html
Рябков рассказал, как российская делегация будет действовать в Женеве
Рябков рассказал, как российская делегация будет действовать в Женеве - РИА Новости, 16.02.2026
Рябков рассказал, как российская делегация будет действовать в Женеве
Делегация России на переговорах в Женеве по Украине будет действовать в тех рамках, которые президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали на... РИА Новости, 16.02.2026
Рябков: в Женеве Россия будет действовать в рамках, согласованных на Аляске
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Делегация России на переговорах в Женеве по Украине будет действовать в тех рамках, которые президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали на встрече на Аляске, без этого успеха достичь не получится, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Новый раунд переговоров РФ
, США
и Украины
состоится в Женеве
17-18 февраля, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский
.
"Наша делегация отправляется сегодня вечером туда (в Женеву - ред.), имея максимально четкие указания действовать в рамках, согласованных президентами в ходе их встречи в Анкоридже. Без этого успеха не достичь", - сказал Рябков
в эфире телеканала "Россия 24
".
По его словам, необходимо обеспечить, чтобы "потенциальная договоренность носила устойчивый характер, а это значит, что, среди прочего, она должна охватывать урегулирование вопросов, которые относятся к разряду первоисточников этого конфликта".
"Есть много других аспектов, которые интенсивно обсуждаются и продолжают обсуждаться в последнее время. И мы, не предвосхищая результатов, исходим из того, что будут приложены максимальные усилия именно для выхода на эти рубежи", - добавил замминистра.