Президент Латвии признал неудобную правду о России

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил в интервью El Pais, что российские войска очень сильны и опытны, а ВПК страны работает хорошо.
"Мы не видим, чтобы Москва терпела поражение. Как лидер страны, которая граничит с Россией, я могу сказать, что мы должны очень серьезно относиться к ней", — сказал он.
Президент также отметил, что ВС России становятся только опытнее и сильнее.
"Мы видим, что российская армия очень сильна, что она приобрела опыт, что ее оборонная промышленность работает хорошо", — резюмировал Ринкевич.
Как сообщил в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков, мирные переговоры продолжатся 17-18 февраля в Швейцарии. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова.
Мирный процесс по Украине
Стороны обсуждали нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "157 на 157".
