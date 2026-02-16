Рейтинг@Mail.ru
Президент Латвии признал неудобную правду о России - РИА Новости, 16.02.2026
22:24 16.02.2026 (обновлено: 22:26 16.02.2026)
Президент Латвии признал неудобную правду о России
Президент Латвии признал неудобную правду о России
Президент Латвии признал неудобную правду о России
Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил в интервью El Pais, что российские войска очень сильны и опытны, а ВПК страны работает хорошо. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T22:24:00+03:00
2026-02-16T22:26:00+03:00
в мире
москва
швейцария
эдгар ринкевич
игорь костюков (генштаб)
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
москва
швейцария
россия
РИА Новости
в мире, москва, швейцария, эдгар ринкевич, игорь костюков (генштаб), россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Москва, Швейцария, Эдгар Ринкевич, Игорь Костюков (Генштаб), Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Президент Латвии признал неудобную правду о России

Президент Латвии Ринкевич: российские войска очень сильны и опытны

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил в интервью El Pais, что российские войска очень сильны и опытны, а ВПК страны работает хорошо.
«
"Мы не видим, чтобы Москва терпела поражение. Как лидер страны, которая граничит с Россией, я могу сказать, что мы должны очень серьезно относиться к ней", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Зеленский сделал громкое заявление о переговорах в Женеве
Вчера, 21:44
Президент также отметил, что ВС России становятся только опытнее и сильнее.
«
"Мы видим, что российская армия очень сильна, что она приобрела опыт, что ее оборонная промышленность работает хорошо", — резюмировал Ринкевич.
Как сообщил в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков, мирные переговоры продолжатся 17-18 февраля в Швейцарии. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
"Дожмет Киев". СМИ забили тревогу из-за состояния Зеленского
Вчера, 15:48

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них российской делегацией руководил начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.
Стороны обсуждали нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
В пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что мирные переговоры продолжатся 17-18 февраля в Швейцарии. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
"Установить контроль". СМИ раскрыли, что Запад задумал против России
Вчера, 17:42
 
