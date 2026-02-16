МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Западные элиты не могут отпустить идею продолжения конфликта на Украине, цепляясь за задумку ослабить Россию, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью для швейцарской газеты Die Weltwoche.
"Они отчаянно цепляются за представление о том, что Россия слаба. <…> Она якобы находится на грани коллапса. <…> Вы спрашиваете себя: на какой планете живут эти люди? Трудно поверить, что они живут на планете Земля, потому что большая часть того, во что они верят <…> в Париже, Лондоне и Берлине — просто нонсенс. Это нереально", — заявил эксперт.
Как отметил Макгрегор, попытки западных лидеров поменять ситуацию на поле боя посредством снабжения Украины различным оружием провалились.
"Если вспомнить 2023–2024 годы, легко заметить, как звучали заявления: "Нужно еще 400 танков, ещё 500 боевых бронированных машин, еще 600 артиллерийских орудий — и тогда мы наконец сможем прорваться и победить", и так далее. Между тем русские попросту изматывали украинцев. Мы же опрометчиво продолжали подталкивать их к атакам и попыткам прорвать оборону, которую невозможно было пробить. В итоге все это с треском провалилось", — резюмировал он.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.