"На грани коллапса". В США выступили с громким признанием о России

"Если вспомнить 2023–2024 годы, легко заметить, как звучали заявления: "Нужно еще 400 танков, ещё 500 боевых бронированных машин, еще 600 артиллерийских орудий — и тогда мы наконец сможем прорваться и победить", и так далее. Между тем русские попросту изматывали украинцев. Мы же опрометчиво продолжали подталкивать их к атакам и попыткам прорвать оборону, которую невозможно было пробить. В итоге все это с треском провалилось", — резюмировал он.