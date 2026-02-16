Рейтинг@Mail.ru
"На грани коллапса". В США выступили с громким признанием о России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:52 16.02.2026
"На грани коллапса". В США выступили с громким признанием о России
"На грани коллапса". В США выступили с громким признанием о России
"На грани коллапса". В США выступили с громким признанием о России
Западные элиты не могут отпустить идею продолжения конфликта на Украине, цепляясь за задумку ослабить Россию, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
василий небензя
дмитрий песков
министерство обороны сша
россия
украина
киев
в мире, россия, украина, киев, василий небензя, дмитрий песков, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, оон, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Василий Небензя, Дмитрий Песков, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, ООН, Владимир Путин
"На грани коллапса". В США выступили с громким признанием о России

Макгрегор: западный план по вооружению Украины с треском провалился

© РИА Новости / Сергей Аверин
Военнослужащие
Военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Западные элиты не могут отпустить идею продолжения конфликта на Украине, цепляясь за задумку ослабить Россию, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью для швейцарской газеты Die Weltwoche.
"Они отчаянно цепляются за представление о том, что Россия слаба. <…> Она якобы находится на грани коллапса. <…> Вы спрашиваете себя: на какой планете живут эти люди? Трудно поверить, что они живут на планете Земля, потому что большая часть того, во что они верят <…> в Париже, Лондоне и Берлине — просто нонсенс. Это нереально", — заявил эксперт.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
"Уничтожат себя". Глава МИД Эстонии обескуражил британцев словами о России
Вчера, 18:44
Как отметил Макгрегор, попытки западных лидеров поменять ситуацию на поле боя посредством снабжения Украины различным оружием провалились.
"Если вспомнить 2023–2024 годы, легко заметить, как звучали заявления: "Нужно еще 400 танков, ещё 500 боевых бронированных машин, еще 600 артиллерийских орудий — и тогда мы наконец сможем прорваться и победить", и так далее. Между тем русские попросту изматывали украинцев. Мы же опрометчиво продолжали подталкивать их к атакам и попыткам прорвать оборону, которую невозможно было пробить. В итоге все это с треском провалилось", — резюмировал он.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
"Это конец". На Украине раскрыли, какой сюрприз Трамп преподнес Зеленскому
Вчера, 17:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВасилий НебензяДмитрий ПесковМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныООНВладимир Путин
 
 
