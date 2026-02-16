Рейтинг@Mail.ru
"С трудом противостоит". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:38 16.02.2026
"С трудом противостоит". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
"С трудом противостоит". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
Россия добилась значительного изменения баланса сил в зоне СВО, пишет Foreign Affairs.
FA: Россия добилась значительного изменения баланса сил в зоне СВО

Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор в зоне СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Россия добилась значительного изменения баланса сил в зоне СВО, пишет Foreign Affairs.
"Москва обладает превосходством как в живой силе, так и в материальных ресурсах, которому Украина с трудом противостоит на фоне ослабления поддержки со стороны Запада", — говорится в публикации.
В материале также отмечается, что по мере продолжения конфликта Москва будет только укреплять свои позиции в территориальном плане, а непризнание этого Западом не сможет изменить реальность.
Накануне начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил, что российская армия освободила 12 населенных пунктов за две недели февраля, несмотря на суровые зимние условия. По сводкам Минобороны, за последние сутки были освобождены населенные пункты Магдалиновка, Приморское и Запасное, а также Цветковое в Запорожской области, а ВС России уничтожили до 1110 военнослужащих ВСУ, три бронетранспортера и 21 бронемашину.
