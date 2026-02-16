https://ria.ru/20260216/rossiya-2074723440.html
"С трудом противостоит". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
"С трудом противостоит". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 16.02.2026
"С трудом противостоит". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
Россия добилась значительного изменения баланса сил в зоне СВО, пишет Foreign Affairs. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T15:38:00+03:00
2026-02-16T15:38:00+03:00
2026-02-16T15:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
москва
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074622311_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61478b9b803f825bc07755b7edca9834.jpg
https://ria.ru/20260216/svo-2074586446.html
https://ria.ru/20260215/svo-2074458831.html
россия
украина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074622311_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a4ebb5c2d285e943c9bb8f2c16fb2175.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, москва, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
"С трудом противостоит". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
FA: Россия добилась значительного изменения баланса сил в зоне СВО