В России может появиться награда для граждан, принявших экстремальные роды

Он подчеркнул важность того, чтобы ни один подобный случай не остался незамеченным наградными комиссиями.

"Россиян, принявших экстренные роды, можно отмечать как специальной памятной медалью "За спасение новорожденной жизни" или "Роды вне стен". Либо можно ввести упрощенный порядок представления к уже существующей медали "За спасение погибавших"... Кроме того, необходимо предусмотреть не только моральное, но и материальное поощрение — единовременную выплату таким героям, аналогично тем мерам поддержки, которые сегодня оказываются спасателям и пожарным", — заключил Иванов.