В России может появиться награда для граждан, принявших экстремальные роды - РИА Новости, 16.02.2026
В России может появиться награда для граждан, принявших экстремальные роды
В России может появиться награда для граждан, принявших экстремальные роды
Заместитель председателя Всемирного русского народного собора и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов призвал награждать россиян, принявших внезапные... РИА Новости, 16.02.2026
брянская областная дума, россия, общество
Брянская областная Дума, Россия, Общество
В России может появиться награда для граждан, принявших экстремальные роды

Депутат Иванов призвал награждать россиян, принявших экстремальные роды

© iStock.com / fizkesБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© iStock.com / fizkes
Беременная женщина . Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Всемирного русского народного собора и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов призвал награждать россиян, принявших внезапные роды.
"В нашей стране ежегодно происходят десятки случаев, когда роды застают женщину врасплох: в поезде, самолете, такси, когда скорая просто не успевает. И в этот критический момент рядом оказываются обычные люди. Они не имеют медицинского образования, но берут на себя колоссальную ответственность и делают все возможное, чтобы помочь появиться на свет новому человеку и спасти его мать. Такие поступки заслуживают не просто благодарности, а государственного признания. Я предлагаю разработать и внедрить на федеральном уровне четкий регламент поощрения граждан, принявших экстренные роды", - сказал Иванов изданию NEWS.ru.
Он подчеркнул важность того, чтобы ни один подобный случай не остался незамеченным наградными комиссиями.
"Россиян, принявших экстренные роды, можно отмечать как специальной памятной медалью "За спасение новорожденной жизни" или "Роды вне стен". Либо можно ввести упрощенный порядок представления к уже существующей медали "За спасение погибавших"... Кроме того, необходимо предусмотреть не только моральное, но и материальное поощрение — единовременную выплату таким героям, аналогично тем мерам поддержки, которые сегодня оказываются спасателям и пожарным", — заключил Иванов.
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В России изучат возможность увеличения помощи беременным
11 февраля, 21:37
 
Брянская областная ДумаРоссияОбщество
 
 
