Россия увеличила экспорт креветок в Южную Корею до максимума за два года

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия в январе нарастила поставки креветок в Южную Корею до максимальных с конца 2023 года 54 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской статистики.

Так, в начале текущего года Россия экспортировала 2 тысячи тонн креветок, что вдвое больше уровня годом ранее. Стоимость этого экспорта составила 54 миллиона долларов против 33,8 миллиона в январе прошлого года.

Последний раз больше стоимость была в декабре 2023 года - 63,2 миллиона долларов, однако объем поставок был немного больше - 2,4 тысячи тонн.