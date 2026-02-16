https://ria.ru/20260216/rossija-2074718600.html
Россия увеличила экспорт креветок в Южную Корею до максимума за два года
Россия увеличила экспорт креветок в Южную Корею до максимума за два года - РИА Новости, 16.02.2026
Россия увеличила экспорт креветок в Южную Корею до максимума за два года
Россия в январе нарастила поставки креветок в Южную Корею до максимальных с конца 2023 года 54 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T15:19:00+03:00
2026-02-16T15:19:00+03:00
2026-02-16T15:19:00+03:00
экономика
россия
южная корея
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000499599_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_6f01271bbb4e6e5aa689653e874861d6.jpg
https://ria.ru/20260216/vino-2074579096.html
россия
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000499599_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_6eadc16cbdde7276277c2759f166da7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, южная корея
Экономика, Россия, Южная Корея
Россия увеличила экспорт креветок в Южную Корею до максимума за два года
Россия увеличила экспорт креветок в Южную Корею до максимума с конца 2023 года
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия в январе нарастила поставки креветок в Южную Корею до максимальных с конца 2023 года 54 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской статистики.
Так, в начале текущего года Россия
экспортировала 2 тысячи тонн креветок, что вдвое больше уровня годом ранее. Стоимость этого экспорта составила 54 миллиона долларов против 33,8 миллиона в январе прошлого года.
Последний раз больше стоимость была в декабре 2023 года - 63,2 миллиона долларов, однако объем поставок был немного больше - 2,4 тысячи тонн.
В целом Россия в январе отгрузила 24,7 тысячи тонн рыбы и морепродуктов на 102,9 миллиона долларов, при этом годом ранее поставки составили 21 тысячу тонн на 66,9 миллиона долларов.