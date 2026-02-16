Рейтинг@Mail.ru
Россия увеличила экспорт креветок в Южную Корею до максимума за два года - РИА Новости, 16.02.2026
15:19 16.02.2026
Россия увеличила экспорт креветок в Южную Корею до максимума за два года
Россия увеличила экспорт креветок в Южную Корею до максимума за два года
Россия увеличила экспорт креветок в Южную Корею до максимума за два года

© РИА Новости / Евгений БиятовКреветки
Креветки - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Креветки. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия в январе нарастила поставки креветок в Южную Корею до максимальных с конца 2023 года 54 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской статистики.
Так, в начале текущего года Россия экспортировала 2 тысячи тонн креветок, что вдвое больше уровня годом ранее. Стоимость этого экспорта составила 54 миллиона долларов против 33,8 миллиона в январе прошлого года.
Последний раз больше стоимость была в декабре 2023 года - 63,2 миллиона долларов, однако объем поставок был немного больше - 2,4 тысячи тонн.
В целом Россия в январе отгрузила 24,7 тысячи тонн рыбы и морепродуктов на 102,9 миллиона долларов, при этом годом ранее поставки составили 21 тысячу тонн на 66,9 миллиона долларов.
