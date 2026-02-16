Рейтинг@Mail.ru
07:30 16.02.2026 (обновлено: 07:42 16.02.2026)
Россия сама решит, с кем сотрудничать, заявил посол в Финляндии
в мире
россия
финляндия
хельсинки
павел кузнецов
2026
в мире, россия, финляндия, хельсинки, павел кузнецов
В мире, Россия, Финляндия, Хельсинки, Павел Кузнецов
© Фото : посольство РФ в Словацкой Республике Посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов
© Фото : посольство РФ в Словацкой Республике
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия сама будет решать, с кем и на каких условиях выстраивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество при безусловном учете российских национальных интересов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов, комментируя перспективы восстановления диалога с Финляндией.
"Хотел бы также обратить внимание, что, говоря о возможности возобновления диалога с Россией, финские политики неизменно подчеркивают, что время для этого еще не пришло, имея, очевидно, в виду, что они будут определять, когда это время наступит", - сказал посол.
В миреРоссияФинляндияХельсинкиПавел Кузнецов
 
 
