Россия сама решит, с кем сотрудничать, заявил посол в Финляндии

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия сама будет решать, с кем и на каких условиях выстраивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество при безусловном учете российских национальных интересов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов, комментируя перспективы восстановления диалога с Финляндией.

"Хотел бы их разочаровать, хотя, думаю, они и сами это хорошо понимают. Наученная горьким опытом взаимодействия с европейскими партнерами, теперь Россия сама будет решать с кем, когда и на каких условиях выстраивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество при безусловном учете российских национальных интересов", - подчеркнул глава дипмиссии.