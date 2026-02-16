https://ria.ru/20260216/rossija-2074595481.html
Россия сама решит, с кем сотрудничать, заявил посол в Финляндии
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия сама будет решать, с кем и на каких условиях выстраивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество при безусловном учете российских национальных интересов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов, комментируя перспективы восстановления диалога с Финляндией.
"Хотел бы также обратить внимание, что, говоря о возможности возобновления диалога с Россией
, финские политики неизменно подчеркивают, что время для этого еще не пришло, имея, очевидно, в виду, что они будут определять, когда это время наступит", - сказал посол.
"Хотел бы их разочаровать, хотя, думаю, они и сами это хорошо понимают. Наученная горьким опытом взаимодействия с европейскими партнерами, теперь Россия сама будет решать с кем, когда и на каких условиях выстраивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество при безусловном учете российских национальных интересов", - подчеркнул глава дипмиссии.
Ранее президент Финляндии
Александр Стубб заявил, что отношения между Европой
и Россией восстановятся после окончания конфликта на Украине
, но не будут прежними. Стубб также говорил, что его стране необходимо "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией.