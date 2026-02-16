Рейтинг@Mail.ru
Посол рассказал о возможной конфискации дипсобственности России в Канаде - РИА Новости, 16.02.2026
03:55 16.02.2026
Посол рассказал о возможной конфискации дипсобственности России в Канаде
Посол рассказал о возможной конфискации дипсобственности России в Канаде - РИА Новости, 16.02.2026
Посол рассказал о возможной конфискации дипсобственности России в Канаде
Возможная конфискация Канадой российской дипломатической собственности означала бы разрыв дипотношений, однако Москва готова к любым событиям, заявил в интервью РИА Новости, 16.02.2026
2026
Посол рассказал о возможной конфискации дипсобственности России в Канаде

Посол РФ в Канаде Олег Степанов
Посол РФ в Канаде Олег Степанов . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Возможная конфискация Канадой российской дипломатической собственности означала бы разрыв дипотношений, однако Москва готова к любым событиям, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
"Конфискация нашей дипсобственности означала бы разрыв дипотношений. Тем более, что некоторые радикальные общественные деятели тут, в условиях крайне недружественного отношения правительства Канады к нашей стране, призывают именно к этому. Мы, понятно, готовы к любому развитию событий", - сообщил агентству российский дипломат.
Степанов выразил надежду на то, что до срыва отношений в пропасть дело все же не дойдет.
Посол в Оттаве посоветовал россиянам воздержаться от поездок в Канаду
