Посол рассказал о возможной конфискации дипсобственности России в Канаде

ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Возможная конфискация Канадой российской дипломатической собственности означала бы разрыв дипотношений, однако Москва готова к любым событиям, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.