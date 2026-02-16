https://ria.ru/20260216/rossija-2074583926.html
Посол рассказал о возможной конфискации дипсобственности России в Канаде
Возможная конфискация Канадой российской дипломатической собственности означала бы разрыв дипотношений, однако Москва готова к любым событиям, заявил в интервью РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T03:55:00+03:00
в мире
канада
москва
россия
олег степанов
санкции в отношении россии
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
