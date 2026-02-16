Россия вышла на третье место в мире по росту зарплат IT-инженеров

ТОКИО, 16 фев - РИА Новости. Россия вышла на третье место в мире по темпам роста зарплат IT-инженеров в пересчете на доллар США, выяснило РИА Новости на основании исследования, подготовленного японской кадровой компанией Human Resocia.

Авторы связывают ускоренный рост зарплат в этих странах с перераспределением офшорных IT-заказов и развитием центров разработки, в том числе в сфере искусственного интеллекта.