Россия вышла на третье место в мире по росту зарплат IT-инженеров - РИА Новости, 16.02.2026
02:19 16.02.2026
Россия вышла на третье место в мире по росту зарплат IT-инженеров
Россия вышла на третье место в мире по росту зарплат IT-инженеров - РИА Новости, 16.02.2026
Россия вышла на третье место в мире по росту зарплат IT-инженеров
Россия вышла на третье место в мире по темпам роста зарплат IT-инженеров в пересчете на доллар США, выяснило РИА Новости на основании исследования,... РИА Новости, 16.02.2026
экономика, сша, россия, япония, g7, мвф
Экономика, США, Россия, Япония, G7, МВФ
Россия вышла на третье место в мире по росту зарплат IT-инженеров

РИА Новости: Россия вышла на третье место в мире по росту зарплат IT-инженеров

© Fotolia / Sergej KhackimullinРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Fotolia / Sergej Khackimullin
Работа за компьютером. Архивное фото
ТОКИО, 16 фев - РИА Новости. Россия вышла на третье место в мире по темпам роста зарплат IT-инженеров в пересчете на доллар США, выяснило РИА Новости на основании исследования, подготовленного японской кадровой компанией Human Resocia.
Согласно исследованию, доходы российских специалистов в сфере разработки ПО за 2025 год увеличились на 18,2%. По этому показателю РФ уступила только Панаме (рост на 39,6%) и Румынии (29,6%).
Авторы связывают ускоренный рост зарплат в этих странах с перераспределением офшорных IT-заказов и развитием центров разработки, в том числе в сфере искусственного интеллекта.
В целом более чем в 70% стран мира зарплаты IT-инженеров выросли, что свидетельствует о сохраняющемся глобальном восходящем тренде. При этом в развитых экономиках динамика была заметно скромнее: в США рост составил 2,8%, во Франции - 3,7%, в Германии - 4,9%, в Великобритании - 5,2%, в Италии - 6,3%.
В Японии доходы IT-инженеров в долларовом выражении увеличились на 5,3% за год. При этом Япония заняла лишь 31 место среди 70 стран и оказалась последней в G7 по уровню зарплат IT-инженеров в пересчете на доллар. Так, средний годовой доход составил 29,8 тысячи долларов, что примерно в три раза ниже показателя США.
Исследование носит кабинетный характер и основано на агрегированных данных, статистике МВФ и национальных ведомств. Анализ охватил 70 стран.
