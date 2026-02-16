Рейтинг@Mail.ru
Российская экономика по итогам 2025 года обогнала итальянскую
00:39 16.02.2026 (обновлено: 06:09 16.02.2026)
Российская экономика по итогам 2025 года обогнала итальянскую
Российский ВВП в номинальном выражении превзошел итальянский по итогам 2025 года, следует из расчетов РИА Новости. РИА Новости, 16.02.2026
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
бкс мир инвестиций
россия
2026
экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), бкс мир инвестиций
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), БКС Мир инвестиций
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российский ВВП в номинальном выражении превзошел итальянский по итогам 2025 года, следует из расчетов РИА Новости.
Так, согласно первой оценке Росстата, отечественный показатель достиг 213,5 триллиона рублей. В долларовом выражении это составляет 2,556 триллиона.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
ЦБ оценил ситуацию с ростом российской экономики
13 февраля, 13:33
В то же время предварительная оценка итальянской экономики, согласно расчетам аналитика "БКС Мир инвестиций" Кирилла Кононова для агентства, оказалась на уровне 2,255 триллиона евро или 2,550 триллиона долларов.
Таким образом, по итогам прошлого года российский ВВП оказался выше итальянского.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Западные страны зачастую используют экономику как оружие, заявили в МИД
11 февраля, 16:05
 
ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)БКС Мир инвестиций
 
 
