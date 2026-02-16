Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор назвал безопасное количество блинов для организма
13:05 16.02.2026
Роспотребнадзор назвал безопасное количество блинов для организма
Роспотребнадзор назвал безопасное количество блинов для организма
Безопасная порция блинов для организма – это не больше двух блинов с начинкой и не больше трех тонких блинов, сообщило межрегиональное управление... РИА Новости, 16.02.2026
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
празднование масленицы
https://ria.ru/20260216/bliny-2074585811.html
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), празднование масленицы
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Празднование Масленицы
Роспотребнадзор назвал безопасное количество блинов для организма

Роспотребнадзор советует съедать не больше двух блинов с начинкой за один раз

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Безопасная порция блинов для организма – это не больше двух блинов с начинкой и не больше трех тонких блинов, сообщило межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Как пояснили в Роспотребнадзоре, один тонкий блин содержит около 90–120 килокалорий, а добавки в виде масла, меда и жирной сметаны увеличивают калорийность порции в 1,5–2 раза. При этом толстые блины и блинчики с мясной или творожной начинкой значительно калорийнее и тяжелее для пищеварения.
Блины на праздничной ярмарке Широкой Масленицы - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Диетолог рассказала, кому нельзя есть блины
Вчера, 04:38
"Для здорового взрослого человека комфортная и безопасная порция — это два-три тонких блина (примерно 100–150 граммов) за один прием пищи. Если блины большие, толстые или с калорийной начинкой, лучше ограничиться одной-двумя штуками", - рассказало ведомство в своем Telegram-канале.
По данным Роспотребнадзора, детям достаточно одного-двух небольших блинов с небольшим количеством сахара и жирных соусов.
Ведомство рекомендует на Масленицу выбирать легкие добавки к блинам, такие как свежие ягоды, несладкий йогурт, нежирный творог, рыба или овощи. Для снижения общей сахарной нагрузки рекомендуется также запивать блины чаем, а не соками или газировкой.
В ведомстве также предупредили, что людям с сахарным диабетом, ожирением, заболеваниями ЖКТ, печени или желчного пузыря стоит строго ограничить количество блинов и полностью исключить жирные и сладкие добавки.
Готовые блины нельзя надолго оставлять при комнатной температуре и лучше убирать их в холодильник, напомнили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора.
Опрос
Как вы празднуете Масленицу?
Проголосовали:3367
Вчера, 11:15
 
Общество
 
 
