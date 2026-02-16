Роспотребнадзор назвал безопасное количество блинов для организма

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Безопасная порция блинов для организма – это не больше двух блинов с начинкой и не больше трех тонких блинов, сообщило межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как пояснили в Роспотребнадзоре , один тонкий блин содержит около 90–120 килокалорий, а добавки в виде масла, меда и жирной сметаны увеличивают калорийность порции в 1,5–2 раза. При этом толстые блины и блинчики с мясной или творожной начинкой значительно калорийнее и тяжелее для пищеварения.

"Для здорового взрослого человека комфортная и безопасная порция — это два-три тонких блина (примерно 100–150 граммов) за один прием пищи. Если блины большие, толстые или с калорийной начинкой, лучше ограничиться одной-двумя штуками", - рассказало ведомство в своем Telegram-канале

По данным Роспотребнадзора, детям достаточно одного-двух небольших блинов с небольшим количеством сахара и жирных соусов.

Ведомство рекомендует на Масленицу выбирать легкие добавки к блинам, такие как свежие ягоды, несладкий йогурт, нежирный творог, рыба или овощи. Для снижения общей сахарной нагрузки рекомендуется также запивать блины чаем, а не соками или газировкой.

В ведомстве также предупредили, что людям с сахарным диабетом, ожирением, заболеваниями ЖКТ, печени или желчного пузыря стоит строго ограничить количество блинов и полностью исключить жирные и сладкие добавки.

Готовые блины нельзя надолго оставлять при комнатной температуре и лучше убирать их в холодильник, напомнили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора.