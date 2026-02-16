Рейтинг@Mail.ru
10:43 16.02.2026
В Росавиации сообщили о штатной работе столичных аэропортов
В Росавиации сообщили о штатной работе столичных аэропортов
Аэропорты московского региона продолжают работу в плановом режиме, несмотря на снегопад и порывы ветра, отмен рейсов нет, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T10:43:00+03:00
2026-02-16T10:43:00+03:00
Росавиация: аэропорты московского региона работают штатно на фоне снегопада

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Аэропорты московского региона продолжают работу в плановом режиме, несмотря на снегопад и порывы ветра, отмен рейсов нет, сообщили в Росавиации.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что в ночь на понедельник на Москву обрушится балканский циклон, ожидаются сильные снегопады.
"Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают работу в плановом режиме, несмотря на начавшийся снегопад и порывы ветра в московском регионе. Сейчас все воздушные гавани работают штатно. По данным на 10.00 мск отмененных по причине неблагоприятных метеоусловий рейсов нет", - говорится в сообщении.
При этом в московских аэропортах три рейса задержано более чем на два часа. Уходов самолетов на запасные аэродромы с начала суток не было.
Аэропортовые службы оснащены всем необходимым, ситуация в воздушных гаванях остается спокойной, проблем с выдачей багажа не возникает, отметили в Росавиации.
"Тем не менее, ухудшение погоды может отразиться на работе авиатранспорта. Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов", - предупредили в ведомстве.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
