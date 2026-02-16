https://ria.ru/20260216/rosatom-2074754681.html
ЕК не стала комментировать возможное введение санкций против "Росатома"
ЕК не стала комментировать возможное введение санкций против "Росатома"
Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо не стала комментировать возможное введение санкций против госкорпорации "Росатом". РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T17:20:00+03:00
