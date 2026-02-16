Рейтинг@Mail.ru
ЕК не стала комментировать возможное введение санкций против "Росатома"
17:20 16.02.2026
ЕК не стала комментировать возможное введение санкций против "Росатома"
ЕК не стала комментировать возможное введение санкций против "Росатома"
ЕК не стала комментировать возможное введение санкций против "Росатома"

БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо не стала комментировать возможное введение санкций против госкорпорации "Росатом".
Ранее во вторник венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Евросоюз с подачи Украины обсуждает внесение в 20-й пакет санкций против "Лукойла", "Газпрома" и "Росатома".
"Это была часть 20-го пакета санкций, который теперь будет обсуждаться и согласовываться Советом. У нас нет новостей на ядерном фронте. Когда мы дойдем до этого, мы вам сообщим", - сказала она на брифинге Еврокомиссии.
В РФ не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
