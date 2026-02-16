Рейтинг@Mail.ru
Клинцевич допустил появление на поле боя антропоморфных роботов - РИА Новости, 16.02.2026
05:40 16.02.2026
Клинцевич допустил появление на поле боя антропоморфных роботов
Клинцевич допустил появление на поле боя антропоморфных роботов - РИА Новости, 16.02.2026
Клинцевич допустил появление на поле боя антропоморфных роботов
Антропоморфные роботы могут появиться на поле боя уже в 2027 году, заявил в беседе с РИА Новости глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T05:40:00+03:00
2026-02-16T05:40:00+03:00
Клинцевич допустил появление на поле боя антропоморфных роботов

Клинцевич: антропоморфные роботы могут появиться на фронте в 2027 году

Антропоморфный робот нового поколения "Теледроид"
Антропоморфный робот нового поколения Теледроид
© Фото : Роскосмос
Антропоморфный робот нового поколения "Теледроид". Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Антропоморфные роботы могут появиться на поле боя уже в 2027 году, заявил в беседе с РИА Новости глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
Он объяснил, что сегодня многих военнослужащих можно назвать операторами, потому что они работают с достаточно сложными системами, часть военных валяются операторами беспилотников, а это требует серьезных знаний. Сейчас все становятся операторами робототехнических комплексов - наземных, водных или воздушных.
"И я не исключаю, что уже начиная со следующего года мы на фронте увидим антропоморфных роботов, потому что это дешевле и проще, чем человека посылать в бой", - подчеркнул Клинцевич.
По его словам, антропоморфные роботы не нуждаются в еде, воде, обучении и дорогом обеспечении, как люди. Заменить их намного легче, чем живых военнослужащих.
"Он пришел на позицию - его не нужно кормить, если есть возможность запитывать электроэнергию, то все готово - он уже годами там может находится, он не устает, ему не нужна ни медицина, ни перевязка, вообще ничего. То есть, если это наступит — это будет действительно рывок, зона смерти будет пустая, вообще, без людей", - сказал военный аналитик.
Клинцевич подчеркнул, что вероятность появления таких роботов приближается к стопроцентной. Уже сейчас американский предприниматель Илон Маск закрывает два завода по производству автомобилей и начинает запускать миллионными тиражами своих антропоморфных роботов Tesla Bot с моторикой пальцев, которая превышает человеческие возможности.
Он не исключил, что пик применения первых антропоморфных роботов можно будет увидеть в 2027 году.
