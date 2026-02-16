Политолог рассказал, что вызвало раздор на Мюнхенской конференции

ВАРШАВА, 16 фев - РИА Новости. Право представлять страны Запада на переговорах по Украине стало "яблоком раздора" во время Мюнхенской конференции по безопасности, заявил РИА Новости польский политолог Марек Мишкевич.

"Прозвучал тезис о том, что Соединенные Штаты больше не поставляют оружие Украине за свой счет в прежних объемах, а значит, не могут претендовать на решающую роль в определении параметров будущего урегулирования", - пояснил Мишкевич.