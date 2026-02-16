Политолог рассказал, что вызвало раздор на Мюнхенской конференции

ВАРШАВА, 16 фев - РИА Новости. Право представлять страны Запада на переговорах по Украине стало "яблоком раздора" во время Мюнхенской конференции по безопасности, заявил РИА Новости польский политолог Марек Мишкевич.
Конференция проходила в Мюнхене с 13 по 15 февраля.
По его словам, показательной стала позиция министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, озвученная на одной из панелей форума.
"Глава польского МИД прямо поставил под сомнение право США доминировать в возможном переговорном процессе", - отметил эксперт.
"Прозвучал тезис о том, что Соединенные Штаты больше не поставляют оружие Украине за свой счет в прежних объемах, а значит, не могут претендовать на решающую роль в определении параметров будущего урегулирования", - пояснил Мишкевич.
Эксперт отметил, что подобная постановка вопроса отражает более глубокий спор о перераспределении ответственности внутри альянса.
"Это дискуссия о будущем архитектуры безопасности в Европе. Одни настаивают на сохранении ведущей роли США, другие считают, что Европа должна говорить собственным голосом", - подчеркнул Мишкевич.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что обсуждения мира на Украине продолжатся 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер будут на встрече по урегулированию на Украине во вторник в Женеве.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.