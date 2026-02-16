Рейтинг@Mail.ru
23:02 16.02.2026
Политолог рассказал, что вызвало раздор на Мюнхенской конференции
в мире, украина, россия, сша, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, Россия, США, Мюнхенская конференция по безопасности
Политолог рассказал, что вызвало раздор на Мюнхенской конференции

Мишкевич: право представлять Запад на встрече по Украине вызвало спор в Мюнхене

© AP Photo / Michael ProbstМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Michael Probst
Мюнхенская конференция по безопасности. Архивное фото
ВАРШАВА, 16 фев - РИА Новости. Право представлять страны Запада на переговорах по Украине стало "яблоком раздора" во время Мюнхенской конференции по безопасности, заявил РИА Новости польский политолог Марек Мишкевич.
Конференция проходила в Мюнхене с 13 по 15 февраля.
"Мюнхенская конференция показывает, что внутри НАТО нет единства относительно того, кто должен говорить от имени всего Запада в переговорах с Россией и Украиной. Это уже не кулуарные разногласия, а открытая дискуссия", - сказал Мишкевич.
По его словам, показательной стала позиция министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, озвученная на одной из панелей форума.
"Глава польского МИД прямо поставил под сомнение право США доминировать в возможном переговорном процессе", - отметил эксперт.
Как напомнил эксперт, Сикорский указал, что США больше не поставляют Украине оружие за свой счет, а только отправляют Киеву оплаченное европейскими странами НАТО, и высказал претензии, чтобы Америка на этом основании уступила Евросоюзу место за столом переговоров.
"Прозвучал тезис о том, что Соединенные Штаты больше не поставляют оружие Украине за свой счет в прежних объемах, а значит, не могут претендовать на решающую роль в определении параметров будущего урегулирования", - пояснил Мишкевич.
Эксперт отметил, что подобная постановка вопроса отражает более глубокий спор о перераспределении ответственности внутри альянса.
"Это дискуссия о будущем архитектуры безопасности в Европе. Одни настаивают на сохранении ведущей роли США, другие считают, что Европа должна говорить собственным голосом", - подчеркнул Мишкевич.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что обсуждения мира на Украине продолжатся 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер будут на встрече по урегулированию на Украине во вторник в Женеве.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
