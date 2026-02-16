Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии задержали трех иностранцев за вооруженный разбой - РИА Новости, 16.02.2026
09:06 16.02.2026
В Белоруссии задержали трех иностранцев за вооруженный разбой
В Белоруссии задержали трех иностранцев за вооруженный разбой - РИА Новости, 16.02.2026
В Белоруссии задержали трех иностранцев за вооруженный разбой
Трое иностранных граждан задержаны за вооруженный разбой в Минской области Белоруссии, сообщила пресс-служба МВД страны. РИА Новости, 16.02.2026
в мире
минская область
белоруссия
иван кубраков
интерпол
минская область
белоруссия
РИА Новости
Новости
в мире, минская область, белоруссия, иван кубраков, интерпол
В мире, Минская область, Белоруссия, Иван Кубраков, Интерпол
В Белоруссии задержали трех иностранцев за вооруженный разбой

В Белорусии в Минской области задержали троих иностранцев за вооруженный разбой

© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Трое иностранных граждан задержаны за вооруженный разбой в Минской области Белоруссии, сообщила пресс-служба МВД страны.
"Сегодня около четырех часов (совпадает с мск) на срабатывание тревожной сигнализации частного жилого дома в Смолевичском районе выбыли сотрудники Жодинского отдела департамента охраны. По прибытии милиционеры блокировали домовладение, в котором находились трое вооруженных злоумышленников. Они оказали сопротивление, милиционеры использовали автоматическое оружие", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что двоих нападавших задержали сразу, третий с оружием скрылся. В Жодинском и Смолевичском районе вводился специальный план по задержанию вооруженных преступников. Третьего после непродолжительных поисков поймали на территории Смолевичского района, говорится в сообщении.
"Нападавшими оказались иностранные граждане, одному из них 17, двоим - по 18 лет. Работает следственно-оперативная группа. С учетом того, что нападение носит заказной характер, к разбирательству подключены сотрудники Национального центрального бюро Интерпола", - подчеркивается в сообщении. Там также говорится, что в результате разбойного нападения есть трое пострадавших в возрасте 64-68 лет, они доставлены в больницу.
На место преступления лично выбыл министр внутренних дел Иван Кубраков, говорится в сообщении.
В миреМинская областьБелоруссияИван КубраковИнтерпол
 
 
