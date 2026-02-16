США выделили лишь треть от объявленной суммы на ракеты ERAM для Украины

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. США оформили контракты лишь на треть от объявленной суммы на производство управляемых ракет воздушного базирования ERAM для Украины, выяснило РИА Новости, проанализировав данные госзакупок страны.

По данным Wall Street Journal, они имеют радиус действия от 150 до 280 миль (241-450 километров). В случае передачи ракет ВСУ потребуется одобрение на использование со стороны Пентагона.

FMF . В августе 2025 года Госдепартамент одобрил возможную сделку по продаже Киеву этого оружия и сопутствующего оборудования на 825 миллионов долларов. По данным ведомства, Украина запросила до 3350 управляемых ракет большой дальности и столько же навигационных систем с защитой от помех. Предполагалось, что финансирование обеспечат Дания, Нидерланды и Норвегия совместно с американской программой

В качестве основных подрядчиков называли компании Zone 5 Technologies и CoAspire. Летом 2025-го обе получили от ВВС США контракты на разработку прототипов ERAM. Однако заказы на серийное производство ракет оформили только с первой из них.

Анализ федеральных данных показывает, что объем контрактов на производство составляет 269,8 миллиона долларов — около 33% от заявленной стоимости сделки. Эта сумма включает договор на 34,9 миллиона в июне 2025-го, допсоглашения на 14,9 миллиона в сентябре и 219,9 миллиона в ноябре.

Как следует из документов американского правительства, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости, в этом году США предоставят Украине рекордно низкий объем военной поддержки с начала спецоперации. Киевские власти получат только 400 миллионов долларов по программе закупки новых вооружений. В 2027-м Украине выделят аналогичную сумму.