Рейтинг@Mail.ru
США выделили лишь треть от объявленной суммы на ракеты ERAM для Украины - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:18 16.02.2026 (обновлено: 09:57 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/rakety-2074599006.html
США выделили лишь треть от объявленной суммы на ракеты ERAM для Украины
США выделили лишь треть от объявленной суммы на ракеты ERAM для Украины - РИА Новости, 16.02.2026
США выделили лишь треть от объявленной суммы на ракеты ERAM для Украины
США оформили контракты лишь на треть от объявленной суммы на производство управляемых ракет воздушного базирования ERAM для Украины, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T08:18:00+03:00
2026-02-16T09:57:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037808510_0:478:2048:1630_1920x0_80_0_0_f23cdc112d579b60c21c173d7e7ec2bb.jpg
https://ria.ru/20260121/postavki-2069081394.html
https://ria.ru/20260209/zelenskiy-2073205684.html
https://ria.ru/20251223/rakety-2063874133.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037808510_0:174:2048:1710_1920x0_80_0_0_304a48a307c846089619a2a7c01d92fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, НАТО, Вооруженные силы Украины
США выделили лишь треть от объявленной суммы на ракеты ERAM для Украины

США выделили треть от объявленной суммы на производство ракет ERAM для Украины

© Фото : U.S. Navy photoАмериканская зенитная ракета RIM-174 SM-6 ERAM
Американская зенитная ракета RIM-174 SM-6 ERAM - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : U.S. Navy photo
Американская зенитная ракета RIM-174 SM-6 ERAM. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. США оформили контракты лишь на треть от объявленной суммы на производство управляемых ракет воздушного базирования ERAM для Украины, выяснило РИА Новости, проанализировав данные госзакупок страны.

По данным Wall Street Journal, они имеют радиус действия от 150 до 280 миль (241-450 километров). В случае передачи ракет ВСУ потребуется одобрение на использование со стороны Пентагона.

KF41 Lynx - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Полигон "Украина". Какое оружие Запад хочет испытать в зоне СВО
21 января, 08:00
В августе 2025 года Госдепартамент одобрил возможную сделку по продаже Киеву этого оружия и сопутствующего оборудования на 825 миллионов долларов. По данным ведомства, Украина запросила до 3350 управляемых ракет большой дальности и столько же навигационных систем с защитой от помех. Предполагалось, что финансирование обеспечат Дания, Нидерланды и Норвегия совместно с американской программой FMF.
В качестве основных подрядчиков называли компании Zone 5 Technologies и CoAspire. Летом 2025-го обе получили от ВВС США контракты на разработку прототипов ERAM. Однако заказы на серийное производство ракет оформили только с первой из них.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
"Лучшие в мире". Зеленский раскрыл, какое оружие скоро получит Украина
9 февраля, 14:23
Анализ федеральных данных показывает, что объем контрактов на производство составляет 269,8 миллиона долларов — около 33% от заявленной стоимости сделки. Эта сумма включает договор на 34,9 миллиона в июне 2025-го, допсоглашения на 14,9 миллиона в сентябре и 219,9 миллиона в ноябре.
Как следует из документов американского правительства, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости, в этом году США предоставят Украине рекордно низкий объем военной поддержки с начала спецоперации. Киевские власти получат только 400 миллионов долларов по программе закупки новых вооружений. В 2027-м Украине выделят аналогичную сумму.
Сокращение финансирования стало следствием подхода администрации Дональда Трампа. Он не раз заявлял, что Штаты больше не тратят деньги налогоплательщиков, а продают оружие по полной цене партнерам по НАТО для передачи ВСУ.
Американский наземный ракетный комплекс Typhon в Японии - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Достанет до Урала. Какое оружие США хотят разместить в Европе
23 декабря 2025, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала