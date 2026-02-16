Рейтинг@Mail.ru
Котяков назвал число вакансий на портале "Работа России"
11:39 16.02.2026
Котяков назвал число вакансий на портале "Работа России"
Число вакансий на портале "Работа России" составило 1,5 миллиона, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
общество, россия, антон котяков
Общество, Россия, Антон Котяков
Котяков назвал число вакансий на портале "Работа России"

Котяков: число вакансий на портале "Работа России" превысило 1,5 миллиона

Глава Минтруда Антон Котяков
Глава Минтруда Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава Минтруда Антон Котяков . Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Число вакансий на портале "Работа России" составило 1,5 миллиона, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Сегодня количество вакансий, которые есть и которые формируются на информационном ресурсе "Работа России", - 1,5 миллиона", - сказал Котяков.
Министр добавил, что такое число вакансий указывает на большой спрос со стороны работодателей.
