Котяков назвал число вакансий на портале "Работа России"
16.02.2026
Котяков назвал число вакансий на портале "Работа России"
Число вакансий на портале "Работа России" составило 1,5 миллиона, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
2026-02-16T11:39:00+03:00
общество
россия
антон котяков
россия
Антон Котяков
Котяков: число вакансий на портале "Работа России" превысило 1,5 миллиона