Полномасштабная работа группы НАТО в Финляндии начнется в 2026 году - РИА Новости, 16.02.2026
02:56 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/rabota-2074581311.html
Полномасштабная работа группы НАТО в Финляндии начнется в 2026 году
Полномасштабная работа группы НАТО в Финляндии начнется в 2026 году - РИА Новости, 16.02.2026
Полномасштабная работа группы НАТО в Финляндии начнется в 2026 году
Полномасштабная работа группы передового присутствия НАТО в Финляндии начнется, как ожидается, в 2026 году, заявил в интервью РИА Новости посол России в... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T02:56:00+03:00
2026-02-16T02:56:00+03:00
в мире, россия, финляндия, хельсинки, павел кузнецов, нато
В мире, Россия, Финляндия, Хельсинки, Павел Кузнецов, НАТО
Полномасштабная работа группы НАТО в Финляндии начнется в 2026 году

Посол Кузнецов: работа группы присутствия НАТО в Финляндии начнется в 2026 году

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Полномасштабная работа группы передового присутствия НАТО в Финляндии начнется, как ожидается, в 2026 году, заявил в интервью РИА Новости посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.
Ранее министры обороны стран НАТО поддержали инициативу разместить в финской Лапландии многонациональную тактическую группу передового присутствия Объединенных сухопутных войск НАТО под шведским руководством.
"Запуск полномасштабного функционирования новой натовской структуры запланирован на текущий год. Однако мы уже слышим призывы отдельных шведских представителей изменить ее формат и разместить на севере Финляндии полноценное подразделение Североатлантического альянса на постоянной основе по примеру модели, отработанной военным блоком в странах Балтии", - сказал посол.
Глава дипмиссии добавил, что, судя по представленной концепции, военнослужащие из стран-участниц (Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Норвегия, Франция) будут приезжать в Финляндию на ротационной основе для участия в совместных с финнами учебно-тактических маневрах.
"При этом в случае необходимости, дескать, присутствие здесь альянса может быть оперативно расширено до масштаба полноценной бригады, то есть до 3-5 тысяч военнослужащих", - сказал Кузнецов.
Как уточнил посол, объем участия каждой из стран-участниц пока не определен, но представители шведского военного командования уже заявили о готовности направить в Финляндию батальон из состава своей 19-й Норрботтенской бригады.
Кузнецов напомнил, что это не единственный пример активного освоения финской территории "натовцами". В сентябре 2025 года в Миккели, расположенном в 140 километров от границы с Россией, начал работу штаб регионального командования сухопутных сил альянса.
"Финское военно-политическое руководство с гордостью заявляет, что штабу в Миккели отводится роль одного из ключевых элементов в системе военного сдерживания России в регионе Северо-Восточной Европы", - заключил посол.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Заголовок открываемого материала