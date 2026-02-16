Мужчина во время работы за ноутбуком. Архивное фото

Мужчина во время работы за ноутбуком

© iStock.com / courtneyk Мужчина во время работы за ноутбуком

В Федерации профсоюзов рассказали, что будет за прогул работы

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Работодатель вправе уволить сотрудника за прогул или лишить заработной платы, если работник своевременно не проинформирует о причинах, которые мешают выходу на работу, рассказали РИА Новости в правовом департаменте Федерации независимых профсоюзов России.

"Отсутствие работника на работе без уважительной причины дает работодателю право привлечь работника к дисциплинарной ответственности. Перечень дисциплинарных взысканий закрытый (статья 192 Кодекса): замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям", - сообщили в ФНПР

В пресс-службе отметили, что работодатель вправе оформить простой для сотрудника, отсутствующего на рабочем месте без уважительной причины, если решит продолжить с ним трудовые отношения.

В Федерации профсоюзов уточнили, что сотруднику важно своевременно информировать работодателя о причинах отсутствия на рабочем месте, чтобы избежать проблем.