https://ria.ru/20260216/rabota-2074580827.html
В Федерации профсоюзов рассказали, что будет за прогул работы
В Федерации профсоюзов рассказали, что будет за прогул работы - РИА Новости, 16.02.2026
В Федерации профсоюзов рассказали, что будет за прогул работы
Работодатель вправе уволить сотрудника за прогул или лишить заработной платы, если работник своевременно не проинформирует о причинах, которые мешают выходу на... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T02:51:00+03:00
2026-02-16T02:51:00+03:00
2026-02-16T02:52:00+03:00
общество
россия
федерация независимых профсоюзов россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987782365_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_68012cb46e22227e684464e60e3f5142.jpg
https://ria.ru/20260210/premiya-2073339955.html
https://ria.ru/20251119/rabota-2055887154.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987782365_524:137:3072:2048_1920x0_80_0_0_3ff22fed6cc63c82619d4130bf9adb1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федерация независимых профсоюзов россии
Общество, Россия, Федерация независимых профсоюзов России
В Федерации профсоюзов рассказали, что будет за прогул работы
РИА Новости: работодатель может уволить сотрудника за прогул
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Работодатель вправе уволить сотрудника за прогул или лишить заработной платы, если работник своевременно не проинформирует о причинах, которые мешают выходу на работу, рассказали РИА Новости в правовом департаменте Федерации независимых профсоюзов России.
"Отсутствие работника на работе без уважительной причины дает работодателю право привлечь работника к дисциплинарной ответственности. Перечень дисциплинарных взысканий закрытый (статья 192 Кодекса): замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям", - сообщили в ФНПР
.
В пресс-службе отметили, что работодатель вправе оформить простой для сотрудника, отсутствующего на рабочем месте без уважительной причины, если решит продолжить с ним трудовые отношения.
В Федерации профсоюзов уточнили, что сотруднику важно своевременно информировать работодателя о причинах отсутствия на рабочем месте, чтобы избежать проблем.
Кроме того, работодатель обязан запросить письменное объяснение от работника перед применением дисциплинарного взыскания. Увольнение за прогул по уважительной причине может повлечь административную ответственность для работодателя.