В Федерации профсоюзов рассказали, что будет за прогул работы
02:51 16.02.2026
В Федерации профсоюзов рассказали, что будет за прогул работы
В Федерации профсоюзов рассказали, что будет за прогул работы
Работодатель вправе уволить сотрудника за прогул или лишить заработной платы, если работник своевременно не проинформирует о причинах, которые мешают выходу на... РИА Новости, 16.02.2026
2026
В Федерации профсоюзов рассказали, что будет за прогул работы

РИА Новости: работодатель может уволить сотрудника за прогул

Мужчина во время работы за ноутбуком
Мужчина во время работы за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© iStock.com / courtneyk
Мужчина во время работы за ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Работодатель вправе уволить сотрудника за прогул или лишить заработной платы, если работник своевременно не проинформирует о причинах, которые мешают выходу на работу, рассказали РИА Новости в правовом департаменте Федерации независимых профсоюзов России.
"Отсутствие работника на работе без уважительной причины дает работодателю право привлечь работника к дисциплинарной ответственности. Перечень дисциплинарных взысканий закрытый (статья 192 Кодекса): замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям", - сообщили в ФНПР.
Работодателей могут оштрафовать за невыплату сотруднику премии
Работодателей могут оштрафовать за невыплату сотруднику премии
10 февраля
В пресс-службе отметили, что работодатель вправе оформить простой для сотрудника, отсутствующего на рабочем месте без уважительной причины, если решит продолжить с ним трудовые отношения.
В Федерации профсоюзов уточнили, что сотруднику важно своевременно информировать работодателя о причинах отсутствия на рабочем месте, чтобы избежать проблем.
Кроме того, работодатель обязан запросить письменное объяснение от работника перед применением дисциплинарного взыскания. Увольнение за прогул по уважительной причине может повлечь административную ответственность для работодателя.
Эксперт рассказала, могут ли уволить за сон на работе
Эксперт рассказала, могут ли уволить за сон на работе
19 ноября 2025
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
