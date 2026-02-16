https://ria.ru/20260216/pvo-2074801846.html
ПВО уничтожила 21 украинский беспилотник над Россией
ПВО уничтожила 21 украинский беспилотник над Россией - РИА Новости, 16.02.2026
ПВО уничтожила 21 украинский беспилотник над Россией
Силы ПВО за четыре часа вечером перехватили и уничтожили 21 украинский БПЛА над Крымом, а также Азовским и Черным морями, сообщило Минобороны России в... РИА Новости, 16.02.2026
специальная военная операция на украине
республика крым
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
черное море
азовское море
ПВО уничтожила 21 украинский беспилотник над Россией
ПВО за четыре часа уничтожила 21 украинский беспилотник над Россией