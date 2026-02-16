Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила 21 украинский беспилотник над Россией
Специальная военная операция на Украине
 
20:43 16.02.2026 (обновлено: 20:47 16.02.2026)
ПВО уничтожила 21 украинский беспилотник над Россией
Силы ПВО за четыре часа вечером перехватили и уничтожили 21 украинский БПЛА над Крымом, а также Азовским и Черным морями, сообщило Минобороны России в... РИА Новости, 16.02.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкКомандный пункт управления учений войск ПВО
Командный пункт управления учений войск ПВО - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Командный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Силы ПВО за четыре часа вечером перехватили и уничтожили 21 украинский БПЛА над Крымом, а также Азовским и Черным морями, сообщило Минобороны России в понедельник.
"Шестнадцатого февраля с 16.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: девять - над акваторией Азовского моря и по шесть БПЛА - над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
