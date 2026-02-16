https://ria.ru/20260216/pvo-2074671922.html
ПВО сбила 345 беспилотников и восемь снарядов HIMARS за сутки
Средства противовоздушной обороны за сутки сбили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 345 беспилотников самолетного типа, сообщило в... РИА Новости, 16.02.2026
МО РФ: силы ПВО за сутки сбили 8 снарядов РСЗО HIMARS и 345 дронов ВСУ