Путин присвоил звание заслуженного художника России скульптору Шанову - РИА Новости, 16.02.2026
16:07 16.02.2026 (обновлено: 16:13 16.02.2026)
Путин присвоил звание заслуженного художника России скульптору Шанову
Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного художника РФ скульптору Виталию Шанову, который создал мемориал Александру Невскому в Псковской... РИА Новости, 16.02.2026
2026
Новости
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Скульптор Виталий Шанов
Скульптор Виталий Шанов . Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного художника РФ скульптору Виталию Шанову, который создал мемориал Александру Невскому в Псковской области, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Заслуженный художник Российской Федерации" Шанову Виталию Дмитриевичу - скульптору-монументалисту, члену региональной общественной организации", - говорится в документе.
В числе работ Шанова - мемориальный комплекс "Александр Невский с дружиной", созданный Российским военно-историческим обществом при поддержке Минобороны России и администрации Псковской области и установленный на берегу Чудского озера в Псковской области рядом с границей с Эстонией. В торжественной церемонии открытия мемориала в сентябре 2021 года участвовал Владимир Путин. За создание мемориала Шанов в 2025 году был удостоен премии правительства РФ в области культуры.
Певец Денис Майданов - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Путин присвоил Денису Майданову звание народного артиста
РоссияВладимир Путин
 
 
