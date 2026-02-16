Путин присвоил звание заслуженного художника России скульптору Шанову

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного художника РФ скульптору Виталию Шанову, который создал мемориал Александру Невскому в Псковской области, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Заслуженный художник Российской Федерации" Шанову Виталию Дмитриевичу - скульптору-монументалисту, члену региональной общественной организации", - говорится в документе.
В числе работ Шанова - мемориальный комплекс "Александр Невский с дружиной", созданный Российским военно-историческим обществом при поддержке Минобороны России и администрации Псковской области и установленный на берегу Чудского озера в Псковской области рядом с границей с Эстонией. В торжественной церемонии открытия мемориала в сентябре 2021 года участвовал Владимир Путин. За создание мемориала Шанов в 2025 году был удостоен премии правительства РФ в области культуры.