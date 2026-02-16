https://ria.ru/20260216/putin-2074728815.html
Путин присвоил звание "Мать-героиня" россиянке из Ингушетии
Путин присвоил звание "Мать-героиня" россиянке из Ингушетии - РИА Новости, 16.02.2026
Путин присвоил звание "Мать-героиня" россиянке из Ингушетии
Президент России Владимир Путин присвоил звание "Мать-героиня" Марем Боковой из Ингушетии, соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник. РИА Новости, 16.02.2026
общество
россия
иркутская область
владимир путин
республика ингушетия
россия
иркутская область
республика ингушетия
Путин присвоил звание "Мать-героиня" россиянке из Ингушетии
Путин присвоил звание "Мать-героиня" россиянке из республики Ингушетия