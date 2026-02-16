https://ria.ru/20260216/putin-2074726856.html
Путин присвоил Денису Майданову звание народного артиста
Путин присвоил Денису Майданову звание народного артиста - РИА Новости, 16.02.2026
Путин присвоил Денису Майданову звание народного артиста
Президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста России Денису Майданову, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T15:54:00+03:00
2026-02-16T15:54:00+03:00
2026-02-16T16:37:00+03:00
россия
денис майданов
владимир путин
россия
Новости
ru-RU
россия, денис майданов, владимир путин
Россия, Денис Майданов, Владимир Путин
Путин присвоил Денису Майданову звание народного артиста России