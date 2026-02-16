Рейтинг@Mail.ru
15:54 16.02.2026 (обновлено: 16:37 16.02.2026)
Путин присвоил Денису Майданову звание народного артиста
Путин присвоил Денису Майданову звание народного артиста
Президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста России Денису Майданову, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования... РИА Новости, 16.02.2026
россия, денис майданов, владимир путин
Россия, Денис Майданов, Владимир Путин
Путин присвоил Денису Майданову звание народного артиста

Путин присвоил Денису Майданову звание народного артиста России

Певец Денис Майданов
Певец Денис Майданов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Певец Денис Майданов. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста России Денису Майданову, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Присвоить почетные звания "Народный артист Российской Федерации" Майданову Денису Васильевичу - артисту, депутату Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, первому заместителю председателя комитета Государственной думы по культуре", - говорится в документе.
Скульптор Виталий Шанов - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Путин присвоил звание заслуженного художника России скульптору Шанову
РоссияДенис МайдановВладимир Путин
 
 
