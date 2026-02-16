Рейтинг@Mail.ru
Путин попросил главу Орловской области обратить внимание на ремонт больниц - РИА Новости, 16.02.2026
14:17 16.02.2026
Путин попросил главу Орловской области обратить внимание на ремонт больниц
Путин попросил главу Орловской области обратить внимание на ремонт больниц - РИА Новости, 16.02.2026
Путин попросил главу Орловской области обратить внимание на ремонт больниц
Президент России Владимир Путин указал, что большой процент медицинских учреждений Орловской области нуждается в капремонте, и попросил главу региона Андрея... РИА Новости, 16.02.2026
общество, орловская область, россия, владимир путин
Общество, Орловская область, Россия, Владимир Путин
Путин попросил главу Орловской области обратить внимание на ремонт больниц

Путин: большая часть медучреждений Орловской области нуждается в капремонте

Рабочая встреча президента России Владимира Путина с губернатором Орловской области Андреем Клычковым
Рабочая встреча президента России Владимира Путина с губернатором Орловской области Андреем Клычковым
© Фото : Пресс-служба президента России
Рабочая встреча президента России Владимира Путина с губернатором Орловской области Андреем Клычковым
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал, что большой процент медицинских учреждений Орловской области нуждается в капремонте, и попросил главу региона Андрея Клычкова обратить особое внимание на эту проблему.
Глава государства в понедельник принял губернатора Орловской области с докладом в Кремле. Они обсудили вопросы социально-экономического развития региона.
"Прошу вас обратить особое внимание на ремонт медицинских учреждений. Большой процент требует капитального ремонта", - обратился Путин к главе области.
Рабочая встреча президента России Владимира Путина с губернатором Орловской области Андреем Клычковым
Путину подарили статуэтку орловского зубра
Общество Орловская область Россия Владимир Путин
 
 
