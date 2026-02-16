МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Орловскую область за помощь жителям Курской области в тяжелый для региона период.
Путин в понедельник провел в Кремле встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым.
"И еще (поблагодарить ред.), вы об этом тоже хорошо знаете, за то, что Орловская область одной из первых откликнулась в поддержке курян, когда людям, проживавшим на тот момент времени в Курской области, было особенно тяжело. Знаю, что Орловская область откликнулась быстро, и принимали людей у себя, оказывали всяческую помощь гуманитарного характера. Так что за это отдельные слова благодарности", - сказал Путин.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, 26 апреля Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.