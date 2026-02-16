Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил Орловскую область за помощь жителям Курской области - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/putin-2074695754.html
Путин поблагодарил Орловскую область за помощь жителям Курской области
Путин поблагодарил Орловскую область за помощь жителям Курской области - РИА Новости, 16.02.2026
Путин поблагодарил Орловскую область за помощь жителям Курской области
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Орловскую область за помощь жителям Курской области в тяжелый для региона период. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T14:00:00+03:00
2026-02-16T14:00:00+03:00
курская область
россия
орловская область
владимир путин
андрей клычков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074688883_0:86:1880:1144_1920x0_80_0_0_f167e0a1e31306538fc8f051a446de79.jpg
https://ria.ru/20260216/putin-2074695218.html
https://ria.ru/20260212/moskalkova-2073975379.html
курская область
россия
орловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074688883_192:0:1739:1160_1920x0_80_0_0_e726a58f82239b749aab98359b486b16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, орловская область, владимир путин, андрей клычков
Курская область, Россия, Орловская область, Владимир Путин, Андрей Клычков
Путин поблагодарил Орловскую область за помощь жителям Курской области

Путин поблагодарил Орловскую область за поддержку жителей Курской области

© Фото : Пресс-служба президента РоссииРабочая встреча президента России Владимира Путина с губернатором Орловской области Андреем Клычковым
Рабочая встреча президента России Владимира Путина с губернатором Орловской области Андреем Клычковым - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : Пресс-служба президента России
Рабочая встреча президента России Владимира Путина с губернатором Орловской области Андреем Клычковым
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Орловскую область за помощь жителям Курской области в тяжелый для региона период.
Путин в понедельник провел в Кремле встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым.
Рабочая встреча президента России Владимира Путина с губернатором Орловской области Андреем Клычковым - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Путину подарили статуэтку орловского зубра
Вчера, 14:00
"И еще (поблагодарить ред.), вы об этом тоже хорошо знаете, за то, что Орловская область одной из первых откликнулась в поддержке курян, когда людям, проживавшим на тот момент времени в Курской области, было особенно тяжело. Знаю, что Орловская область откликнулась быстро, и принимали людей у себя, оказывали всяческую помощь гуманитарного характера. Так что за это отдельные слова благодарности", - сказал Путин.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, 26 апреля Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Москалькова призвала мир отреагировать на удержание жителей Курской области
12 февраля, 17:42
 
Курская областьРоссияОрловская областьВладимир ПутинАндрей Клычков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала