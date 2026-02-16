Путину подарили статуэтку орловского зубра

Рейтинг@Mail.ru
14:00 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/putin-2074695218.html
Президент РФ Владимир Путин получил в подарок от губернатора Орловской области Андрея Клычкова статуэтку зубра, который является одним из символов региона. РИА Новости, 16.02.2026
орловская область
россия
европа
владимир путин
политика
орловская область
россия
европа
орловская область, россия, европа, владимир путин, политика
Орловская область, Россия, Европа, Владимир Путин, Политика
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин получил в подарок от губернатора Орловской области Андрея Клычкова статуэтку зубра, который является одним из символов региона.
Встреча президента с главой региона состоялась в понедельник в Кремле.
"Позвольте, небольшой сувенир от Орловской области - зубр, который сейчас является одним из символов Орловской области. Мы постараемся и дальше продвигать эту идею", - сказал Клычков, передавая сувенир.
"Спасибо", - поблагодарил президент.
Глава региона доложил, что с 90-х годов в Орловской области была восстановлена популяция диких зубров.
"Сегодня мы уже имеем самую большую популяцию в Европе - 820 голов. Чем характерно? Четыре генетические линии, не вырождается поголовье", - рассказал Клычков.
