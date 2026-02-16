https://ria.ru/20260216/putin-2074695218.html
Путину подарили статуэтку орловского зубра
Путину подарили статуэтку орловского зубра - РИА Новости, 16.02.2026
Путину подарили статуэтку орловского зубра
Президент РФ Владимир Путин получил в подарок от губернатора Орловской области Андрея Клычкова статуэтку зубра, который является одним из символов региона. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T14:00:00+03:00
2026-02-16T14:00:00+03:00
2026-02-16T14:00:00+03:00
орловская область
россия
европа
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074694527_0:96:1881:1154_1920x0_80_0_0_956b7532ca7c27c3fc18facbeb7c90c6.jpg
https://ria.ru/20260213/putin-2074294383.html
орловская область
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074694527_157:0:1704:1160_1920x0_80_0_0_068455159c038c54c23fb92222e9fbf9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орловская область, россия, европа, владимир путин, политика
Орловская область, Россия, Европа, Владимир Путин, Политика
Путину подарили статуэтку орловского зубра
Губернатор Орловской области Клычков подарил Путину статуэтку зубра
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин получил в подарок от губернатора Орловской области Андрея Клычкова статуэтку зубра, который является одним из символов региона.
Встреча президента с главой региона состоялась в понедельник в Кремле.
"Позвольте, небольшой сувенир от Орловской области
- зубр, который сейчас является одним из символов Орловской области. Мы постараемся и дальше продвигать эту идею", - сказал Клычков, передавая сувенир.
"Спасибо", - поблагодарил президент.
Глава региона доложил, что с 90-х годов в Орловской области была восстановлена популяция диких зубров.
"Сегодня мы уже имеем самую большую популяцию в Европе
- 820 голов. Чем характерно? Четыре генетические линии, не вырождается поголовье", - рассказал Клычков.