Путину подарили статуэтку орловского зубра

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин получил в подарок от губернатора Орловской области Андрея Клычкова статуэтку зубра, который является одним из символов региона.

Встреча президента с главой региона состоялась в понедельник в Кремле.

"Позвольте, небольшой сувенир от Орловской области - зубр, который сейчас является одним из символов Орловской области. Мы постараемся и дальше продвигать эту идею", - сказал Клычков, передавая сувенир.

"Спасибо", - поблагодарил президент.

Глава региона доложил, что с 90-х годов в Орловской области была восстановлена популяция диких зубров.