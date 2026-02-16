https://ria.ru/20260216/putin-2074694662.html
Путин попросил главу Орловской области продолжить развитие семеноводства
Президент России Владимир Путин попросил главу Орловской области Андрея Клычкова продолжить развитие семеноводства в регионе. РИА Новости, 16.02.2026
россия
орловская область
