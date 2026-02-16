Рейтинг@Mail.ru
13:57 16.02.2026
Путин попросил главу Орловской области продолжить развитие семеноводства
Президент России Владимир Путин попросил главу Орловской области Андрея Клычкова продолжить развитие семеноводства в регионе. РИА Новости, 16.02.2026
политика, россия, орловская область, владимир путин, андрей клычков
Путин попросил главу Орловской области продолжить развитие семеноводства

Рабочая встреча президента России Владимира Путина с губернатором Орловской области Андреем Клычковым
© Фото : Пресс-служба президента России
Рабочая встреча президента России Владимира Путина с губернатором Орловской области Андреем Клычковым
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Орловской области Андрея Клычкова продолжить развитие семеноводства в регионе.
В понедельник Путин принял Клычкова с докладом в Кремле. Глава региона попросил президента поддержать идею создания национального семеноводческого центра. Он добавил, что выращивание семян - это длительная работа, и в регионе сегодня есть хорошая основа для этого.
"Полностью согласен и прошу продолжить эту работу", - сказал Путин.
