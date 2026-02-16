Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил губернаторов за поддержку героев СВО - РИА Новости, 16.02.2026
13:45 16.02.2026 (обновлено: 13:53 16.02.2026)
Путин поблагодарил губернаторов за поддержку героев СВО
Путин поблагодарил губернаторов за поддержку героев СВО
Президент России Владимир Путин поблагодарил российских губернаторов за поддержку героев СВО и членов их семей. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T13:45:00+03:00
2026-02-16T13:53:00+03:00
владимир путин
андрей клычков
орловская область
россия
общество
владимир путин, андрей клычков, орловская область, россия, общество
Владимир Путин, Андрей Клычков, Орловская область, Россия, Общество
Путин поблагодарил губернаторов за поддержку героев СВО

Путин поблагодарил губернаторов за поддержку героев СВО и членов их семей

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил российских губернаторов за поддержку героев СВО и членов их семей.
Путин в понедельник провел встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Глава региона доложил президенту о работе по поддержке бойцов СВО и членов их семей.
"Хочу Вас за это поблагодарить, так же как и делаю это всегда, встречаясь с руководителями регионов. Уверен, они и сейчас нас услышат: всех хочу поблагодарить коллег из регионов за эту очень важную для страны или для конкретных людей работу – поддержку наших бойцов в зоне специальной военной операции и членов их семей", - отметил Путин на встрече в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Российской академии наук Геннадием Красниковым - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Путин поручил разработать рекомендации по трудоустройству ветеранов СВО
Владимир ПутинАндрей КлычковОрловская областьРоссияОбщество
 
 
