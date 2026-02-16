https://ria.ru/20260216/putin-2074684838.html
Путин поблагодарил губернаторов за поддержку героев СВО
Путин поблагодарил губернаторов за поддержку героев СВО - РИА Новости, 16.02.2026
Путин поблагодарил губернаторов за поддержку героев СВО
Президент России Владимир Путин поблагодарил российских губернаторов за поддержку героев СВО и членов их семей. РИА Новости, 16.02.2026
Путин поблагодарил губернаторов за поддержку героев СВО и членов их семей