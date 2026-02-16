Рейтинг@Mail.ru
Клычков доложил Путину о развитии Орловской области и поддержке военных - РИА Новости, 16.02.2026
13:42 16.02.2026 (обновлено: 15:11 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/putin-2074681173.html
Клычков доложил Путину о развитии Орловской области и поддержке военных
Глава Орловской области Андрей Клычков доложил президенту Владимиру Путину на встрече в Кремле о развитии региона и мерах поддержки участников спецоперации. РИА Новости, 16.02.2026
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Глава Орловской области Андрей Клычков доложил президенту Владимиру Путину на встрече в Кремле о развитии региона и мерах поддержки участников спецоперации.

Помощь военным

Губернатор подчеркнул, что Орловская область уделяет большое внимание поддержке бойцов СВО.
"Задача, которая идет сейчас в рамках вашего поручения, — это семьи ребят, кто воюет, и те, кто вернулся уже домой, демобилизован, таких у нас около 600. За каждой семьей закреплен социальный координатор, и здесь не чиновничье отношение, закрепление, а именно человеческое".

Губернатор Орловской области Андрей Клычков
Андрей Клычков
глава Орловской области
Регион передал уже более десяти тысяч тонн гуманитарных грузов. Со своей стороны, Путин поблагодарил Клычкова за помощь жителям Курской области.
"Орловская область одной из первых откликнулась в поддержке курян, когда людям, проживавшим на тот момент времени в Курской области, было особенно тяжело. Знаю, что Орловская область откликнулась быстро и принимали людей у себя, оказывали всяческую помощь гуманитарного характера".

Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации отдельных положений его послания Федеральному собранию
Владимир Путин
президент России
Клычков добавил, что среди участников конкурса "Герои земли Орловской" отобрали 55 лучших, они будут работать на госслужбе и в общественных организациях.

Успехи региона

Губернатор отметил, что за последние восемь лет в области создали около 50 предприятий, работающих в сельском хозяйстве и промышленности. Это обеспечило восемь тысяч новых рабочих мест.
"Начиная с ковидного периода и потом перейдя уже в период санкционного давления, могли заложить инвестиционный фундамент, и по итогам 2025 года мы по темпам роста инвестиций заняли в ЦФО первое место".
Губернатор Орловской области Андрей Клычков
Андрей Клычков
глава Орловской области
Орловская область увеличила посевные площади на четверть и добилась рекордных урожаев: 185 центнеров пшеницы с гектара.
"Сельское хозяйство, Владимир Владимирович, — моя гордость. В 2,8 раза по сравнению с 2017 годом, как я начал работать, мы смогли увеличить объем продукции".

Губернатор Орловской области Андрей Клычков
Андрей Клычков
глава Орловской области
Клычков предложил президенту поддержать создание семеноводческого центра в регионе. Путин попросил его продолжить развитие этой отрасли. Также он призвал сделать акцент на здравоохранении.
"Прошу вас обратить особое внимание на ремонт медицинских учреждений. Большой процент требует капитального ремонта".
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации отдельных положений его послания Федеральному собранию
Владимир Путин
президент России
Глава Орловской области добавил, что строительство местного аэропорта планируют завершить на год раньше — в 2027-м. Вскоре в Орле откроют студенческий кампус с общежитиями на полторы тысячи мест.
