Клычков доложил Путину о развитии Орловской области и поддержке военных

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Глава Орловской области Андрей Клычков доложил президенту Владимиру Путину на Глава Орловской области Андрей Клычков доложил президенту Владимиру Путину на встрече в Кремле о развитии региона и мерах поддержки участников спецоперации.

Помощь военным

Губернатор подчеркнул, что Орловская область уделяет большое внимание поддержке бойцов СВО.

« "Задача, которая идет сейчас в рамках вашего поручения, — это семьи ребят, кто воюет, и те, кто вернулся уже домой, демобилизован, таких у нас около 600. За каждой семьей закреплен социальный координатор, и здесь не чиновничье отношение, закрепление, а именно человеческое". Андрей Клычков глава Орловской области глава Орловской области

Регион передал уже более десяти тысяч тонн гуманитарных грузов. Со своей стороны, Путин поблагодарил Клычкова за помощь жителям Курской области.

« "Орловская область одной из первых откликнулась в поддержке курян, когда людям, проживавшим на тот момент времени в Курской области, было особенно тяжело. Знаю, что Орловская область откликнулась быстро и принимали людей у себя, оказывали всяческую помощь гуманитарного характера". Владимир Путин президент России президент России

Клычков добавил, что среди участников конкурса "Герои земли Орловской" отобрали 55 лучших, они будут работать на госслужбе и в общественных организациях.

Успехи региона

Губернатор отметил, что за последние восемь лет в области создали около 50 предприятий, работающих в сельском хозяйстве и промышленности. Это обеспечило восемь тысяч новых рабочих мест.

« "Начиная с ковидного периода и потом перейдя уже в период санкционного давления, могли заложить инвестиционный фундамент, и по итогам 2025 года мы по темпам роста инвестиций заняли в ЦФО первое место". Андрей Клычков глава Орловской области глава Орловской области

Орловская область увеличила посевные площади на четверть и добилась рекордных урожаев: 185 центнеров пшеницы с гектара.

« "Сельское хозяйство, Владимир Владимирович, — моя гордость. В 2,8 раза по сравнению с 2017 годом, как я начал работать, мы смогли увеличить объем продукции". Андрей Клычков глава Орловской области глава Орловской области

Клычков предложил президенту поддержать создание семеноводческого центра в регионе. Путин попросил его продолжить развитие этой отрасли. Также он призвал сделать акцент на здравоохранении.

« "Прошу вас обратить особое внимание на ремонт медицинских учреждений. Большой процент требует капитального ремонта". Владимир Путин президент России президент России