Песков рассказал о контактах Путина с переговорщиками от России по Украине
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 16.02.2026 (обновлено: 17:40 16.02.2026)
Песков рассказал о контактах Путина с переговорщиками от России по Украине
Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с переговорщиками от РФ по ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь главы российского... РИА Новости, 16.02.2026
специальная военная операция на украине
политика
россия
украина
женева (город)
владимир путин
дмитрий песков
мирный план сша по украине
политика, россия, украина, женева (город), владимир путин, дмитрий песков, мирный план сша по украине, переговоры по украине в женеве — 2026
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Украина, Женева (город), Владимир Путин, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Песков рассказал о контактах Путина с переговорщиками от России по Украине

Песков: Путин находится в постоянном контакте с переговорщиками от РФ по Украине

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с переговорщиками от РФ по ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Разумеется, президент в постоянном контакте с нашими переговорщиками", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли Путин провести встречу с российской делегацией, которая находится на переговорах в Женеве.
В пятницу Песков подтвердил, что обсуждения мира на Украине продолжатся 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер будут на встрече по урегулированию на Украине во вторник в Женеве.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Позиция России по урегулированию понятна и США, и Украине, заявил Песков
4 февраля, 13:12
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
