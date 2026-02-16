Рейтинг@Mail.ru
Бойцы ВС России перерезали логистику ВСУ в западной части Константиновки
Специальная военная операция на Украине
 
09:26 16.02.2026 (обновлено: 10:07 16.02.2026)
Бойцы ВС России перерезали логистику ВСУ в западной части Константиновки
Бойцы ВС России перерезали логистику ВСУ в западной части Константиновки
Российские войска нарушили логистику ВСУ в Константиновке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 16.02.2026
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российские войска нарушили логистику ВСУ в Константиновке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«
"Константиновское направление, здесь мы видим перерезание логистики противника в западной части Константиновки", — рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Этот город расположен на севере ДНР в 55 километрах от Донецка. Там находится крупный транзитный железнодорожный узел. Константиновка играет ключевую роль для ВСУ в плане снабжения Краматорско-Славянской группировки.

В начале февраля Пушилин отмечал, что бойцы охватывают город и успешно ведут бои в районе железнодорожного вокзала.
Глава ДНР также сообщил, что российские войска продвинулись в районе Доброполья.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Заголовок открываемого материала