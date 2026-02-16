https://ria.ru/20260216/psikhika-2074755590.html
В России сократилось число психических расстройств, связанных с наркотиками
В России сократилось число психических расстройств, связанных с наркотиками - РИА Новости, 16.02.2026
В России сократилось число психических расстройств, связанных с наркотиками
Количество случаев психических расстройств в России, связанных с потреблением наркотиков, с 2010 года снизилось более чем на 30%, следует из указа президента... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T17:23:00+03:00
2026-02-16T17:23:00+03:00
2026-02-16T17:23:00+03:00
общество
россия
наркотики
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964134343_0:102:3277:1945_1920x0_80_0_0_f796af7067edd8f3ba3db78b7b84d564.jpg
https://ria.ru/20251202/opros-2059364009.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964134343_349:0:3078:2047_1920x0_80_0_0_306a9bdadb1481bb07f7e3cb7cfc9b81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, наркотики, здоровье - общество
Общество, Россия, Наркотики, Здоровье - Общество
В России сократилось число психических расстройств, связанных с наркотиками
В РФ число психических расстройств из-за наркотиков снизилось на 30% за 15 лет
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Количество случаев психических расстройств в России, связанных с потреблением наркотиков, с 2010 года снизилось более чем на 30%, следует из указа президента РФ, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.
"Согласно данным федерального статистического наблюдения, общее число зарегистрированных в наркологической службе Российской Федерации пациентов с психическими расстройствами, связанными с потреблением наркотиков, с 2010 года снизилось практически на одну треть (30,9%) и в 2024 году составило 377,9 тысячи человек, или 258,6 случая на 100 тысяч человек", - говорится в документе.