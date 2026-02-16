Рейтинг@Mail.ru
В России сократилось число психических расстройств, связанных с наркотиками - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/psikhika-2074755590.html
В России сократилось число психических расстройств, связанных с наркотиками
В России сократилось число психических расстройств, связанных с наркотиками - РИА Новости, 16.02.2026
В России сократилось число психических расстройств, связанных с наркотиками
Количество случаев психических расстройств в России, связанных с потреблением наркотиков, с 2010 года снизилось более чем на 30%, следует из указа президента... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T17:23:00+03:00
2026-02-16T17:23:00+03:00
общество
россия
наркотики
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964134343_0:102:3277:1945_1920x0_80_0_0_f796af7067edd8f3ba3db78b7b84d564.jpg
https://ria.ru/20251202/opros-2059364009.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964134343_349:0:3078:2047_1920x0_80_0_0_306a9bdadb1481bb07f7e3cb7cfc9b81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, наркотики, здоровье - общество
Общество, Россия, Наркотики, Здоровье - Общество
В России сократилось число психических расстройств, связанных с наркотиками

В РФ число психических расстройств из-за наркотиков снизилось на 30% за 15 лет

© iStock.com / ChinnapongПациент во время консультации с врачом
Пациент во время консультации с врачом - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© iStock.com / Chinnapong
Пациент во время консультации с врачом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Количество случаев психических расстройств в России, связанных с потреблением наркотиков, с 2010 года снизилось более чем на 30%, следует из указа президента РФ, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.
"Согласно данным федерального статистического наблюдения, общее число зарегистрированных в наркологической службе Российской Федерации пациентов с психическими расстройствами, связанными с потреблением наркотиков, с 2010 года снизилось практически на одну треть (30,9%) и в 2024 году составило 377,9 тысячи человек, или 258,6 случая на 100 тысяч человек", - говорится в документе.
Уголовное дело - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Большинство россиян одобрили уголовное наказание за употребление наркотиков
2 декабря 2025, 21:23
 
ОбществоРоссияНаркотикиЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала