"К этому не готовы": флагман ЕС оказался в критической ситуации

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Елена Савельева. С конца 2022-го количество обанкротившихся в Германии компаний подскочило на 80 процентов. Особенно пострадали энергоемкие производства. Чем это грозит ведущей экономике еврозоны — в материале РИА Новости.

"Волна продолжается"

По данным Ассоциации немецких торгово-промышленных палат (DIHK), банкротства в 2025-м достигли десятилетнего максимума.

Заявления подали 23 900 компаний — на 8,3% больше, чем в 2024-м. При этом в предшествующие два года прирост был еще выше — 22,9% и 22,5% соответственно.

По информации Евростата, в третьем квартале индекс бизнес-банкротств в ФРГ взлетел до 175,3. Для сравнения: в четвертом квартале 2022-го было 97,1. То есть плюс 80,5%.

« В DIHK констатировали: "волна банкротств продолжается". Причем на производственный сектор приходится 10,3%. Это прежде всего поставщики автомобильных комплектующих и металлообрабатывающие компании.

Сокращение мощностей

В Немецком экономического институте (IW) в Кельне указали на затянувшуюся экономическую стагнацию в стране. Учитывая сохраняющуюся слабость экономики, банкротств могло быть еще больше, отмечают аналитики.

Ключевые причины такого положения дел — санкции ЕС против России и утрата доступных энергоресурсов. Это сильно ударило по промпроизводству.

« Для автопрома, металлургии, химической отрасли стоимость энергии — вопрос критический. К 2025-му расходы промышленных предприятий на электроэнергию оказались на 40-50% выше, чем в 2021-м.

У крупных игроков вариантов немного: либо резко сокращать мощности, либо выводить их за пределы Евросоюза. Так, в частности, поступили Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, BASF. Малым и средним предприятиям зачастую остается лишь одно: объявить себя неплатежеспособными.

Утрата рынков

Промышленный кризис подстегнула утрата российского рынка. Тут тоже больше всего пострадали автопром и машиностроение. И дело не только в экспорте — под давлением властей немцы распродали за бесценок заводы и другие активы в России.

Так, Volkswagen Group только в 2022-м списала 1,9 миллиарда евро.

Гигантский ущерб понесла BASF, осуществлявшая крупные инвестиции в проекты по добыче газа в Западной Сибири через совместное предприятие Wintershall Dea (там BASF принадлежало 72,7%). Убыток — 7,3 миллиарда евро.

Mercedes-Benz Group потеряла 709 миллионов евро, BMW Group — 646, Siemens — 600. Также среди пострадавших Bosch, Henkel, Metro AG.

« Торговые разногласия ЕС и США усугубили кризис: доступ на американский рынок сильно усложнился. Пошлины на товары, включая автомобили и фармацевтику, повысились с 2,5 до 15%. По оценкам Deloitte, в результате Германия недосчитается порядка 30 миллиардов евро в год.

Дела настолько плохи, что закрываются даже колбасные производства, указывает Economist.

Так, Eberswalder Wurstwerke, в 1980-х — крупнейший в Европе поставщик колбас, объявила о закрытии завода в Бритце. Пару лет назад его выкупил Tönnies — западногерманское мясоперерабатывающее предприятие, но в итоге там признали: сохранить актив на плаву не удастся.

Длительная стагнация

По оценкам статистического агентства Destatis, немецкая экономика вошла в фазу стагнации вскоре после введения Евросоюзом антироссийских санкций. А промышленность в стране сократилась за четыре года на семь процентов.

Это затронуло машиностроение и производство оборудования, фармацевтический, электротехнический, компьютерный, электронный, оптический сектора.

ВВП в четвертом квартале прибавил всего 0,3% по сравнению с тем же периодом 2024-го. Периоду стагнации предшествовало сокращение экономики. Так, с первого квартала 2023-го по третий 2024-го ВВП потерял 0,7%.

« Экспортно-ориентированные отрасли особенно уязвимы к глобальным конфликтам, пошлинам и высоким ценам на энергоносители. А экономическая модель Германии крайне плохо приспособлена к новым реалиям, констатируют эксперты.

Требования к правительству вернуть поставки газа из России звучат все громче. Поступают парламентские обращения, сообщил депутат бундестага и представитель партии "Альтернатива для Германии" по энергетической политике Штеффен Котре.