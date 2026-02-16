Рейтинг@Mail.ru
Прокурор запросил пожизненное для 15 фигурантов дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 16.02.2026
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
17:26 16.02.2026 (обновлено: 17:27 16.02.2026)
Прокурор запросил пожизненное для 15 фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
Прокурор запросил пожизненное для 15 фигурантов дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 16.02.2026
Прокурор запросил пожизненное для 15 фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
Прокурор попросил суд назначить пожизненное для 15 из 19 фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости один из участников процесса. РИА Новости, 16.02.2026
Прокурор запросил пожизненное для 15 фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

Прокурор запросил пожизненное для 15 из 19 фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

Заседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Заседание суда по делу о теракте в концертном зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" . Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Прокурор попросил суд назначить пожизненное для 15 из 19 фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости один из участников процесса.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
Сгоревшее здание Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
В деле о теракте в "Крокусе" появился секретный свидетель, сообщил источник
7 февраля, 15:46
"Всем запросили пожизненное, кроме двух братьев и отца Исломовых, а также Алишера Касимова", - рассказал собеседник агентства.
В понедельник во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме проходят прения сторон по делу. На этой стадии прокурор запрашивает у суда наказание для обвиняемых, которое считает справедливым по итогам судебного следствия.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.
Заседание суда по делу о теракте в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Прокурор запросил пожизненные сроки исполнителям теракта в "Крокусе"
Вчера, 17:18
 
