Прокурор запросил пожизненное для 15 фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

https://ria.ru/20260216/prokuror-2074756292.html
Прокурор попросил суд назначить пожизненное для 15 из 19 фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости один из участников процесса. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T17:26:00+03:00
2026-02-16T17:26:00+03:00
2026-02-16T17:27:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
красногорск
крокус сити холл
следственный комитет россии (ск рф)
красногорск
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Прокурор попросил суд назначить пожизненное для 15 из 19 фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости один из участников процесса.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
"Всем запросили пожизненное, кроме двух братьев и отца Исломовых, а также Алишера Касимова", - рассказал собеседник агентства.
В понедельник во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме проходят прения сторон по делу. На этой стадии прокурор запрашивает у суда наказание для обвиняемых, которое считает справедливым по итогам судебного следствия.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл
" в подмосковном Красногорске
произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК
, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.