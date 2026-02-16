Заседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" . Архивное фото

Прокурор запросил пожизненное для 15 фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Прокурор попросил суд назначить пожизненное для 15 из 19 фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле", сообщил РИА Новости один из участников процесса.

На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.

"Всем запросили пожизненное, кроме двух братьев и отца Исломовых, а также Алишера Касимова", - рассказал собеседник агентства.

В понедельник во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме проходят прения сторон по делу. На этой стадии прокурор запрашивает у суда наказание для обвиняемых, которое считает справедливым по итогам судебного следствия.