Известного продюсера нашли мертвой во время съемок сериала - РИА Новости, 16.02.2026
18:49 16.02.2026 (обновлено: 19:36 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/prodyuser-2074787178.html
Известного продюсера нашли мертвой во время съемок сериала
Известного продюсера нашли мертвой во время съемок сериала - РИА Новости, 16.02.2026
Известного продюсера нашли мертвой во время съемок сериала
Продюсера израильского сериала "Тегеран" Дану Эден нашли мертвой в отеле в Греции, передает Sky News. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T18:49:00+03:00
2026-02-16T19:36:00+03:00
в мире
греция
афины
иран
греция
афины
иран
в мире, греция, афины, иран
В мире, Греция, Афины, Иран
Известного продюсера нашли мертвой во время съемок сериала

Продюсера сериала "Тегеран" Эден нашли мертвой в отеле в Афинах

Дана Эден
Дана Эден - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Evan Agostini
Дана Эден. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Продюсера израильского сериала "Тегеран" Дану Эден нашли мертвой в отеле в Греции, передает Sky News.
"Исполнительный продюсер популярного шпионского телесериала "Тегеран" была найдена мертвой в отеле в Афинах. Начато расследование", — говорится в сообщении.
Как уточняется, 52-летнюю израильтянку нашли после нескольких безуспешных попыток родственника связаться с ней. Причина смерти пока не установлена. Полиция не исключает версию самоубийства.
"Тегеран" — израильский шпионский телесериал об агенте "Моссада" в Иране, созданный Моше Зондером для общественного телеканала Kan 11. Проект стал флагманским для Эден. Он обрел большую популярность по всему миру, а также получил премию "Эмми".
 
