Пробки в Москве достигли десяти баллов

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пробки в понедельник вечером в Москве достигли 10 баллов на фоне снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".
По данным сервиса, самые сильные затруднения движения наблюдаются в центре города - на северо-востоке, востоке, юго-западе и северо-западе Садового кольца. Автомобилистам придется постоять на Кремлевской, Москворецкой, Дербеневской набережных, Тверском и Сретенском бульварах, Якиманском проезде, улице Яузской, Неглинной, Лосиновской, Новом Арбате, Остоженке, Знаменке, Сретенке, а также Малом Каменном и Новоспасском мостах.
Плотное движение также фиксируется на большей части Третьего транспортного кольца: в особенности движение затруднено на северо-востоке. На МКАД и вылетных магистралях самые сильные пробки фиксируются на юго-западе и северо-востоке.
В Москве на фоне непогоды до 21.00, по данным Гидрометцентра, объявлен "желтый" уровень погодной опасности, в Подмосковье - "оранжевый".