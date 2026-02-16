Пробки в Москве достигли десяти баллов

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пробки в понедельник вечером в Москве достигли 10 баллов на фоне снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".

Плотное движение также фиксируется на большей части Третьего транспортного кольца: в особенности движение затруднено на северо-востоке. На МКАД и вылетных магистралях самые сильные пробки фиксируются на юго-западе и северо-востоке.