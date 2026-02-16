Мэра города Фокино в Приморье оштрафовали за бездействие при уборке снега

ВЛАДИВОСТОК, 16 фев – РИА Новости. Штраф в 20 тысяч рублей назначили главе Фокино Александру Баранову за то, что в январе 2026 года администрацией города не были приняты исчерпывающие меры по очистке муниципальных дорог и борьбе с наледью, сообщает прокуратура Приморья.

"По итогам рассмотрения постановления прокурора судом глава города Александр Баранов признан виновным в совершении административного правонарушения по статье 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований безопасности дорожного движения при содержании дорог). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

В ходе новой проверки в феврале 2026 года вновь были зафиксированы факты ненадлежащей организации работы по содержанию улично-дорожной сети в период снегопада.