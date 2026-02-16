Рейтинг@Mail.ru
Мэра города Фокино в Приморье оштрафовали за бездействие при уборке снега - РИА Новости, 16.02.2026
05:04 16.02.2026
Мэра города Фокино в Приморье оштрафовали за бездействие при уборке снега
Мэра города Фокино в Приморье оштрафовали за бездействие при уборке снега
происшествия
фокино
россия
фокино
россия
происшествия, фокино, россия
Происшествия, Фокино, Россия
Мэра города Фокино в Приморье оштрафовали за бездействие при уборке снега

ВЛАДИВОСТОК, 16 фев – РИА Новости. Штраф в 20 тысяч рублей назначили главе Фокино Александру Баранову за то, что в январе 2026 года администрацией города не были приняты исчерпывающие меры по очистке муниципальных дорог и борьбе с наледью, сообщает прокуратура Приморья.
"По итогам рассмотрения постановления прокурора судом глава города Александр Баранов признан виновным в совершении административного правонарушения по статье 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований безопасности дорожного движения при содержании дорог). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В ГД рассказали о штрафах для управляющих компаний за плохую уборку снега
20 января, 02:49
В ходе новой проверки в феврале 2026 года вновь были зафиксированы факты ненадлежащей организации работы по содержанию улично-дорожной сети в период снегопада.
"В связи с этим прокуратура инициировала вопрос о возбуждении очередного дела об административном правонарушении в отношении ответственных должностных лиц администрации", – добавили в надзорном органе.
Автомобильное движение зимой - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Адвокат предупредил водителей о необычных зимних штрафах
2 февраля, 03:10
 
