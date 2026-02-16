Журналистке "Дождя"* Котрикадзе** заочно вынесли приговор

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Головинский суд Москвы заочно приговорил к 8 года колонии журналистку "Дождя"* Екатерину Котрикадзе** по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Назначено наказание в виде 8 лет колонии общего режима", - огласил приговор судья.

Также ей запрещено администрирование сайтов на срок 4 года.

Екатерина Котрикадзе** обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).

Дело поступило в Головинский суд столицы в ноябре. Ранее обвинение запросило 9 лет лишения свободы.

Следствием установлено, что в 2022 году Котрикадзе** разместила в одном из мессенджеров несколько публикаций, которые, согласно заключению лингвистической судебной экспертизы, содержат ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ против мирного населения Украины

Котрикадзе** объявлена в международный розыск, Росфинмониторинг внес её в перечень террористов и экстремистов.

* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательной в России