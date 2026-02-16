https://ria.ru/20260216/prigovor-2074608376.html
Журналистке "Дождя"* Котрикадзе** заочно вынесли приговор
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Головинский суд Москвы заочно приговорил к 8 года колонии журналистку "Дождя"* Екатерину Котрикадзе** по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначено наказание в виде 8 лет колонии общего режима", - огласил приговор судья.
Также ей запрещено администрирование сайтов на срок 4 года.
Екатерина Котрикадзе** обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ
(публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).
Дело поступило в Головинский суд столицы в ноябре. Ранее обвинение запросило 9 лет лишения свободы.
Следствием установлено, что в 2022 году Котрикадзе** разместила в одном из мессенджеров несколько публикаций, которые, согласно заключению лингвистической судебной экспертизы, содержат ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ против мирного населения Украины
.
Котрикадзе** объявлена в международный розыск, Росфинмониторинг
внес её в перечень террористов и экстремистов.
* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательной в России
** Физическое лицо, признанное в РФ иноагентом, внесенное в перечень террористов и экстремистов