Воспитательница поблагодарила Симоньян за премию имени Тиграна Кеосаяна - РИА Новости, 16.02.2026
19:19 16.02.2026
Воспитательница поблагодарила Симоньян за премию имени Тиграна Кеосаяна
бугуруслан
маргарита симоньян
тигран кеосаян
бугуруслан
бугуруслан, маргарита симоньян, тигран кеосаян
Бугуруслан, Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян
Воспитательница поблагодарила Симоньян за премию имени Тиграна Кеосаяна

Спасшая детей воспитательница поблагодарила Симоньян за премию имени Кеосаяна

Глава Бугуруслана Дмитрий Дьяченко с воспитателями детского сада Лией Галеевой и Людмилой Платоновой
Глава Бугуруслана Дмитрий Дьяченко с воспитателями детского сада Лией Галеевой и Людмилой Платоновой
© Фото : пресс-служба губернатора Оренбургской области
Глава Бугуруслана Дмитрий Дьяченко с воспитателями детского сада Лией Галеевой и Людмилой Платоновой. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Воспитательница детского сада из Оренбуржья Людмила Платонова, защитившая детей от нападения мужчины с ножом, поблагодарила главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян за премию имени Тиграна Кеосаяна.
"Маргарита, спасибо вам огромное, что оценили нас, как приятно это", - написала воспитательница, ее сообщение опубликовала Симоньян в своем Telegram-канале.
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Симоньян назвала премию имени Тиграна Кеосаяна премией хорошего человека
12 февраля, 18:37
Платонова добавила, что получает негатив от некоторых людей, и пожелала Симоньян здоровья.
"Людмила, вы потрясающая. Не обращайте внимания на негатив. Если бы я обращала, вообще с ума бы сошла", - ответила Симоньян воспитательнице.
Симоньян учредила премию имени своего мужа Тиграна Кеосаяна после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом.
Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Симоньян.
Пятого февраля мужчина, вооружившись ножом, проник на территорию дошкольного образовательного учреждения в Бугуруслане, а затем в здание детского сада, где ранил одну из воспитательниц, дети не пострадали. Возбуждены уголовные дела по статьям "покушение на убийство" и "халатность".​
Николай Замарев
Семья охранника, погибшего в Анапе, получит премию имени Кеосаяна
11 февраля, 21:26
 
Бугуруслан Маргарита Симоньян Тигран Кеосаян
 
 
Заголовок открываемого материала