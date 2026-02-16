https://ria.ru/20260216/premiya-2074790849.html
Воспитательница поблагодарила Симоньян за премию имени Тиграна Кеосаяна
Воспитательница поблагодарила Симоньян за премию имени Тиграна Кеосаяна - РИА Новости, 16.02.2026
Воспитательница поблагодарила Симоньян за премию имени Тиграна Кеосаяна
Воспитательница детского сада из Оренбуржья Людмила Платонова, защитившая детей от нападения мужчины с ножом, поблагодарила главного редактора международной... РИА Новости, 16.02.2026
бугуруслан
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Воспитательница детского сада из Оренбуржья Людмила Платонова, защитившая детей от нападения мужчины с ножом, поблагодарила главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян за премию имени Тиграна Кеосаяна.
"Маргарита, спасибо вам огромное, что оценили нас, как приятно это", - написала воспитательница, ее сообщение опубликовала Симоньян
в своем Telegram-канале
.
Платонова добавила, что получает негатив от некоторых людей, и пожелала Симоньян здоровья.
"Людмила, вы потрясающая. Не обращайте внимания на негатив. Если бы я обращала, вообще с ума бы сошла", - ответила Симоньян воспитательнице.
Симоньян учредила премию имени своего мужа Тиграна Кеосаяна
после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом.
Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Симоньян.
Пятого февраля мужчина, вооружившись ножом, проник на территорию дошкольного образовательного учреждения в Бугуруслане
, а затем в здание детского сада, где ранил одну из воспитательниц, дети не пострадали. Возбуждены уголовные дела по статьям "покушение на убийство" и "халатность".