Воспитательница поблагодарила Симоньян за премию имени Тиграна Кеосаяна

Глава Бугуруслана Дмитрий Дьяченко с воспитателями детского сада Лией Галеевой и Людмилой Платоновой

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Воспитательница детского сада из Оренбуржья Людмила Платонова, защитившая детей от нападения мужчины с ножом, поблагодарила главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян за премию имени Тиграна Кеосаяна.

"Маргарита, спасибо вам огромное, что оценили нас, как приятно это", - написала воспитательница, ее сообщение опубликовала Симоньян в своем Telegram-канале

Платонова добавила, что получает негатив от некоторых людей, и пожелала Симоньян здоровья.

"Людмила, вы потрясающая. Не обращайте внимания на негатив. Если бы я обращала, вообще с ума бы сошла", - ответила Симоньян воспитательнице.

Симоньян учредила премию имени своего мужа Тиграна Кеосаяна после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом.

Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Симоньян.