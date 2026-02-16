https://ria.ru/20260216/pozhar-2074808653.html
На северо-западе Ирана вспыхнул пожар на газовом предприятии
На северо-западе Ирана вспыхнул пожар на газовом предприятии
На северо-западе Ирана вспыхнул пожар на газовом предприятии
Пожар произошел на одном из предприятий иранской газовой компании Nikgaz, расположенном в городе Тебриз на северо-западе исламской республики, передает иранская РИА Новости, 16.02.2026
На северо-западе Ирана вспыхнул пожар на газовом предприятии
В Иране вспыхнул пожар на газовом предприятии компании Nikgaz
ТЕГЕРАН, 16 фев – РИА Новости.
Пожар произошел на одном из предприятий иранской газовой компании Nikgaz, расположенном в городе Тебриз на северо-западе исламской республики, передает иранская гостелерадиокомпания Ирана IRIB
со ссылкой на госорганизацию по управлению кризисными ситуациями провинции Восточный Азербайджан.
"На основании полученных сообщений, сегодня около 18:00 (17:30 мск) произошел пожар на предприятии Nikgaz Company (занимается производством и распределением сжиженного газа), расположенном на трассе Азаршахр, рядом с одним из нефтехимических терминалов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент пожарные бригады занимаются локализацией пожара.
Сведений о жертвах пока не поступало.