На северо-западе Ирана вспыхнул пожар на газовом предприятии

"На основании полученных сообщений, сегодня около 18:00 (17:30 мск) произошел пожар на предприятии Nikgaz Company (занимается производством и распределением сжиженного газа), расположенном на трассе Азаршахр, рядом с одним из нефтехимических терминалов", - говорится в сообщении.