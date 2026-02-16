Рейтинг@Mail.ru
На северо-западе Ирана вспыхнул пожар на газовом предприятии - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:31 16.02.2026 (обновлено: 21:42 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/pozhar-2074808653.html
На северо-западе Ирана вспыхнул пожар на газовом предприятии
На северо-западе Ирана вспыхнул пожар на газовом предприятии - РИА Новости, 16.02.2026
На северо-западе Ирана вспыхнул пожар на газовом предприятии
Пожар произошел на одном из предприятий иранской газовой компании Nikgaz, расположенном в городе Тебриз на северо-западе исламской республики, передает иранская РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T21:31:00+03:00
2026-02-16T21:42:00+03:00
в мире
иран
тебриз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766560279_0:200:3285:2048_1920x0_80_0_0_4ae266561758380e366315ea1578abad.jpg
https://ria.ru/20260216/iran-2074771862.html
иран
тебриз
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766560279_554:0:3285:2048_1920x0_80_0_0_f71e20b107efbdea7a244131d4177ae1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тебриз
В мире, Иран, Тебриз
На северо-западе Ирана вспыхнул пожар на газовом предприятии

В Иране вспыхнул пожар на газовом предприятии компании Nikgaz

© AP PhotoАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo
Автомобиль скорой помощи в Иране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 16 фев – РИА Новости. Пожар произошел на одном из предприятий иранской газовой компании Nikgaz, расположенном в городе Тебриз на северо-западе исламской республики, передает иранская гостелерадиокомпания Ирана IRIB со ссылкой на госорганизацию по управлению кризисными ситуациями провинции Восточный Азербайджан.
"На основании полученных сообщений, сегодня около 18:00 (17:30 мск) произошел пожар на предприятии Nikgaz Company (занимается производством и распределением сжиженного газа), расположенном на трассе Азаршахр, рядом с одним из нефтехимических терминалов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент пожарные бригады занимаются локализацией пожара.
Сведений о жертвах пока не поступало.
Антиамериканский и антиизраильский баннер в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Источник назвал ожидаемые темы переговоров США и Ирана в Женеве
Вчера, 18:07
 
В миреИранТебриз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала