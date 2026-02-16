Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области двое детей погибли при пожаре - РИА Новости, 16.02.2026
17:29 16.02.2026
В Нижегородской области двое детей погибли при пожаре
В Нижегородской области двое детей погибли при пожаре - РИА Новости, 16.02.2026
В Нижегородской области двое детей погибли при пожаре
Двое детей 5 и 7 лет погибли при пожаре в частном доме в селе Трофимово Нижегородской области, сообщило региональное ГУМЧС РФ. РИА Новости, 16.02.2026
происшествия, россия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области двое детей погибли при пожаре

В Нижегородской области дети 5 и 7 лет погибли при пожаре в частном доме

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
КАЗАНЬ, 16 фев – РИА Новости. Двое детей 5 и 7 лет погибли при пожаре в частном доме в селе Трофимово Нижегородской области, сообщило региональное ГУМЧС РФ.
"Личный жилой дом загорелся в селе Трофимово Лысковского округа. Пожарные МЧС России потушили огонь на площади 48 квадратных метров", - говорится в сообщении.
На месте пожара были обнаружены тела двоих детей - пятилетней девочки и семилетнего мальчика.
На месте работают дознаватели МЧС России для установления причины трагедии.
