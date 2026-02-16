https://ria.ru/20260216/pozhar-2074756924.html
В Нижегородской области двое детей погибли при пожаре
В Нижегородской области двое детей погибли при пожаре
Двое детей 5 и 7 лет погибли при пожаре в частном доме в селе Трофимово Нижегородской области, сообщило региональное ГУМЧС РФ. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T17:29:00+03:00
происшествия
россия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
нижегородская область
В Нижегородской области дети 5 и 7 лет погибли при пожаре в частном доме