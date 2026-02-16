Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в хостеле на севере Москве пострадали девять человек - РИА Новости, 16.02.2026
16:28 16.02.2026 (обновлено: 16:55 16.02.2026)
При пожаре в хостеле на севере Москве пострадали девять человек
Девять человек пострадали в результате пожара в хостеле на севере Москвы, погибших нет, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ. РИА Новости, 16.02.2026
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
При пожаре в хостеле на севере Москве пострадали девять человек

СК: при пожаре в хостеле на севере Москве пострадали 9 человек

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Девять человек пострадали в результате пожара в хостеле на севере Москвы, погибших нет, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.
В понедельник в хостеле в 1-м Магистральном тупике в Москве произошел пожар. Следователи уже изъяли необходимые документы. Корреспондент РИА Новости с места передавал, что постояльцы, предположительно, по простыням спускались из окон на этаж ниже.
"В результате произошедшего погибших нет. Девять постояльцев хостела получили травмы различной степени тяжести, восемь из которых были доставлены в городские медицинские учреждения для оказания квалифицированной медицинской помощи", - сообщается в официальном канале ведомства на платформе Max.
В главке добавили, что для установления причины возгорания будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая.
"Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате СК России", - заключили в пресс-службе.
В МЧС назвали возможную причину пожара в хостеле на севере Москвы
