В МЧС назвали возможную причину пожара в хостеле на севере Москвы
13:41 16.02.2026 (обновлено: 13:46 16.02.2026)
В МЧС назвали возможную причину пожара в хостеле на севере Москвы
В МЧС назвали возможную причину пожара в хостеле на севере Москвы
Аварийный режим работы электрооборудования стал, по предварительной информации, причиной пожара в хостеле на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 16.02.2026
2026
В МЧС назвали возможную причину пожара в хостеле на севере Москвы

РИА Новости: причиной пожара в хостеле в Москве могло стать электрооборудование

© АГН "Москва" / Денис ВоронинОперативные службы у здания хостела, где произошел пожар на севере Москвы. 16 февраля 2026
Оперативные службы у здания хостела, где произошел пожар на севере Москвы. 16 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Оперативные службы у здания хостела, где произошел пожар на севере Москвы. 16 февраля 2026
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Аварийный режим работы электрооборудования стал, по предварительной информации, причиной пожара в хостеле на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Предварительная причина возгорания в хостеле - аварийный режим работы электрооборудования", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что окончательная причина пожара будет установлена по итогам работы пожарно-испытательной лаборатории на месте происшествия.
Ранее МЧС сообщало о пожаре в административном здании по адресу: 1-й Магистральный тупик, дом 10, корпус 1. Были спасены 16 человек. Открытый огонь ликвидировали на площади 80 квадратных метров. СК возбудил уголовное дело по факту пожара в хостеле на севере Москвы, количество пострадавших уточняется.
Появились новые подробности о пожаре в хостеле на севере Москвы
© 2026 МИА «Россия сегодня»
