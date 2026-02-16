https://ria.ru/20260216/pozhar-2074680827.html
В МЧС назвали возможную причину пожара в хостеле на севере Москвы
В МЧС назвали возможную причину пожара в хостеле на севере Москвы - РИА Новости, 16.02.2026
В МЧС назвали возможную причину пожара в хостеле на севере Москвы
Аварийный режим работы электрооборудования стал, по предварительной информации, причиной пожара в хостеле на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T13:41:00+03:00
2026-02-16T13:41:00+03:00
2026-02-16T13:46:00+03:00
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074684384_0:317:2730:1853_1920x0_80_0_0_882bf7217dfb2e5d65b40bb12ecc95b6.jpg
https://ria.ru/20260216/pozhar-2074677523.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074684384_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_34921d4a6cb887a2d6dcd61fe22a5117.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В МЧС назвали возможную причину пожара в хостеле на севере Москвы
РИА Новости: причиной пожара в хостеле в Москве могло стать электрооборудование