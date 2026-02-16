В МЧС назвали возможную причину пожара в хостеле на севере Москвы

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Аварийный режим работы электрооборудования стал, по предварительной информации, причиной пожара в хостеле на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Предварительная причина возгорания в хостеле - аварийный режим работы электрооборудования", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что окончательная причина пожара будет установлена по итогам работы пожарно-испытательной лаборатории на месте происшествия.