Пожар в здании в Москве ликвидировали на площади 80 квадратных метров
Открытое горение в административном здании на севере Москвы удалось ликвидировать на площади 80 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T11:55:00+03:00
2026-02-16T12:01:00+03:00
Пожар в здании на севере Москвы ликвидировано на площади 80 квадратных метров