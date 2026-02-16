Рейтинг@Mail.ru
Пожар в здании в Москве ликвидировали на площади 80 квадратных метров - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 16.02.2026 (обновлено: 12:01 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/pozhar-2074649658.html
Пожар в здании в Москве ликвидировали на площади 80 квадратных метров
Пожар в здании в Москве ликвидировали на площади 80 квадратных метров - РИА Новости, 16.02.2026
Пожар в здании в Москве ликвидировали на площади 80 квадратных метров
Открытое горение в административном здании на севере Москвы удалось ликвидировать на площади 80 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T11:55:00+03:00
2026-02-16T12:01:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155128/33/1551283315_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc09fa95d7f74450e03de37bc22917f3.jpg
https://ria.ru/20260215/pozhar-2074562036.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155128/33/1551283315_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9ab503f2053fe631b3195ab739675c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в здании в Москве ликвидировали на площади 80 квадратных метров

Пожар в здании на севере Москвы ликвидировано на площади 80 квадратных метров

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ ликвидирует последствия пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ ликвидирует последствия пожара - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ ликвидирует последствия пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Открытое горение в административном здании на севере Москвы удалось ликвидировать на площади 80 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Пожар происходит на 80 квадратных метрах. На данный момент открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, Савеловская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара.
"Установление всех обстоятельств и причин пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре. На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует Савеловский межрайонный прокурор Михаил Калгин", - информирует канал прокуратуры Москвы на платформе Max.
Пожар в складских помещениях на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
На северо-востоке Москвы потушили крупный пожар
15 февраля, 21:15
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала