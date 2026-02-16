Пожар в здании в Москве ликвидировали на площади 80 квадратных метров

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Открытое горение в административном здании на севере Москвы удалось ликвидировать на площади 80 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Пожар происходит на 80 квадратных метрах. На данный момент открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Савеловская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара.