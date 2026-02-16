Рейтинг@Mail.ru
11:44 16.02.2026 (обновлено: 13:34 16.02.2026)
Из горящего здания на севере Москвы спасли 16 человек
происшествия
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Полтора десятка человек спасли из горящего административного здания на севере Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Полтора десятка человек спасли из горящего административного здания на севере Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.
"Из горящего здания пожарными спасены 16 человек", — сказали в ведомстве.
Шестерых из них осмотрели медики.
В здании по адресу Магистральный тупик, дом 10, корпус 1 горел четвертый этаж. Площадь пожара составила 80 квадратных метров, открытое горение уже ликвидировали.
Как передает корреспондент РИА Новости, из окон четвертого этажа свисают перевязанные простыни. Предположительно, по ним люди спускались на этаж ниже, спасаясь от огня.
Столичный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело. На месте работают следователи и криминалисты.
Пожар в складских помещениях на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
На северо-востоке Москвы потушили крупный пожар
15 февраля, 21:15
 
