Оперативные службы у здания хостела, где произошел пожар на севере Москвы. 16 февраля 2026

Из горящего здания на севере Москвы спасли 16 человек

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Полтора десятка человек спасли из горящего административного здания на севере Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.

"Из горящего здания пожарными спасены 16 человек", — сказали в ведомстве.

Шестерых из них осмотрели медики.

В здании по адресу Магистральный тупик, дом 10, корпус 1 горел четвертый этаж. Площадь пожара составила 80 квадратных метров, открытое горение уже ликвидировали.

Как передает корреспондент РИА Новости, из окон четвертого этажа свисают перевязанные простыни. Предположительно, по ним люди спускались на этаж ниже, спасаясь от огня.