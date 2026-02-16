Рейтинг@Mail.ru
16.02.2026

В Самарской области возбудили дело после пожара на нефтяной скважине
09:48 16.02.2026
В Самарской области возбудили дело после пожара на нефтяной скважине
В Самарской области возбудили дело после пожара на нефтяной скважине
Следователи СК возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении ремонтных работ на нефтяной скважине в Самарской области, при котором РИА Новости, 16.02.2026
происшествия, россия, самарская область, нефтегорский район, следственный комитет россии (ск рф)
В Самарской области возбудили дело после пожара на нефтяной скважине

СК завел дело после пожара на скважине в Самарской области, где погибли люди

САМАРА, 16 фев - РИА Новости. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении ремонтных работ на нефтяной скважине в Самарской области, при котором пострадали четыре человека, сообщило региональное СУСК России.
По версии следствия, 15 февраля в Нефтегорском районе из-за нарушения правил безопасности во время капитального ремонта нефтяной скважины произошел пожар, при котором четверо рабочих получили ожоги разной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали, они получают всю необходимую медпомощь.
"Следователем Богатовского межрайонного следственного отдела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе MAX.
 
