В Самарской области возбудили дело после пожара на нефтяной скважине
В Самарской области возбудили дело после пожара на нефтяной скважине - РИА Новости, 16.02.2026
В Самарской области возбудили дело после пожара на нефтяной скважине
Следователи СК возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении ремонтных работ на нефтяной скважине в Самарской области, при котором РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T09:48:00+03:00
2026-02-16T09:48:00+03:00
2026-02-16T09:48:00+03:00
происшествия
россия
самарская область
нефтегорский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
самарская область
нефтегорский район
САМАРА, 16 фев - РИА Новости. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении ремонтных работ на нефтяной скважине в Самарской области, при котором пострадали четыре человека, сообщило региональное СУСК России.
По версии следствия, 15 февраля в Нефтегорском районе из-за нарушения правил безопасности во время капитального ремонта нефтяной скважины произошел пожар, при котором четверо рабочих получили ожоги разной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали, они получают всю необходимую медпомощь.
«
"Следователем Богатовского межрайонного следственного отдела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе MAX
