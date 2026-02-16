На Кубани полностью потушили пожар в поселке Волна

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Возгорание в поселке Волна Темрюкского района, возникшее после атаки украинских БПЛА, полностью потушено, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 15 февраля, что Кубань ночью подверглась массированной атаке киевского режима, которую отражали с позднего вечера и на протяжении всей ночи. Повреждения есть в поселке Волна Темрюкского района, в Сочи и в селе Юровка. В поселке Волна повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. По последним данным, ранены два человека, их госпитализировали. Оперативный штаб региона сообщал о ликвидации одного из очагов возгорания вечером 15 февраля.
"Пожар в поселке Волна Темрюкского района полностью потушен. По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, открытое горение второго очага ликвидировали 16 февраля в 00.35, в 06.00 возгорание полностью потушено", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба региона.
