На Кубани полностью потушили пожар в поселке Волна
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:51 16.02.2026
На Кубани полностью потушили пожар в поселке Волна
На Кубани полностью потушили пожар в поселке Волна - РИА Новости, 16.02.2026
На Кубани полностью потушили пожар в поселке Волна
Возгорание в поселке Волна Темрюкского района, возникшее после атаки украинских БПЛА, полностью потушено, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 16.02.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
темрюкский район
краснодарский край
сочи
вениамин кондратьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
темрюкский район
краснодарский край
сочи
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145142/99/1451429957_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_4764e571b7def8bcd2b156958a16b49e.jpg
1920
1920
true
На Кубани полностью потушили пожар в поселке Волна

На Кубани полностью потушили пожар в поселке Волна, вспыхнувший после атаки ВСУ

Сотрудник МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Возгорание в поселке Волна Темрюкского района, возникшее после атаки украинских БПЛА, полностью потушено, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 15 февраля, что Кубань ночью подверглась массированной атаке киевского режима, которую отражали с позднего вечера и на протяжении всей ночи. Повреждения есть в поселке Волна Темрюкского района, в Сочи и в селе Юровка. В поселке Волна повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. По последним данным, ранены два человека, их госпитализировали. Оперативный штаб региона сообщал о ликвидации одного из очагов возгорания вечером 15 февраля.
"Пожар в поселке Волна Темрюкского района полностью потушен. По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, открытое горение второго очага ликвидировали 16 февраля в 00.35, в 06.00 возгорание полностью потушено", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба региона.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
